Mais de 500 pessoas compraram isto no último mês: mini aquecedor que carrega em 3 minutos

Quando o frio aperta, são os pequenos gestos de conforto que mais contam.
IOL
Hoje às 12:12

Este artigo pode conter links afiliados*

Este aquecedor tem as cores mais giras de sempre e nem chega aos 50 euros

Janeiro instalou o frio de vez e, com ele, aquela busca constante por formas de nos sentirmos mais confortáveis dentro de casa. Pés gelados enquanto trabalhamos, camas frias na hora de dormir, aquele desconforto que uma manta não resolve. Este mini aquecedor portátil tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos como alternativa às tradicionais mantas elétricas e botijas de água quente. A razão é clara: três minutos ligado à corrente garantem até três horas de calor sem gasto contínuo de energia. Disponível por 34 euros, acumula mais de mil avaliações com uma média de 4,4 estrelas e registou mais de 500 compras apenas no último mês.

O funcionamento é direto. Conecta-se à tomada durante três minutos, desliga-se automaticamente quando atinge a temperatura ideal e está pronto a usar. Não precisa de ficar ligado para manter o calor, o que significa poupança energética e liberdade para o levar para qualquer lado. Com 226 gramas e 18,5 por 5 centímetros, é compacto o suficiente para caber numa gaveta ou numa mochila.

A segurança é um dos aspetos mais valorizados. "Tem um sistema automático de desligamento que funciona na perfeição. Passados dois minutos, o aparelho desliga-se sozinho, a luz apaga-se e mesmo que fique ligado à tomada durante mais tempo, o sistema de segurança garante que não aquece mais do que deve", explica uma compradora. Este detalhe traz tranquilidade, sobretudo em casas com crianças ou animais.

aquecedor portatil mini

Os usos são surpreendentemente variados. Da cama ao sofá, do escritório à casota do cão, este aquecedor de alumínio adapta-se a diferentes necessidades. "Conheço há mais de 30 anos. Tanto para dar calor como para aliviar as dores menstruais, as dores de barriga ou as de costas", conta uma utilizadora de longa data. Outro comprador revela um uso inesperado: "Uso-o para meter na casota do cão quando saímos e está frio e realmente funciona. Aquece em três minutos e dura quente cerca de três horas."

Em famílias com bebés, a utilidade é ainda mais evidente. "Já o uso desde que as minhas filhas eram pequeninas. Agora comprei um para a minha neta. Carrega em apenas três minutos e mantém o calor durante horas. Colocamos no berço ou no carrinho e a bebé fica sempre quentinha sem precisar de a carregar com roupa a mais", partilha uma avó.

As formas de uso são diversas. Pode ser colocado entre os lençóis cerca de dez minutos antes de deitar, mantido aos pés enquanto se trabalha, aplicado em zonas de dor muscular com a capa protetora ou colocado na cama do animal de estimação. A flexibilidade de utilização é um dos motivos pelos quais tantas pessoas voltam a comprar mais do que uma unidade.

Entre a praticidade, o baixo consumo e o conforto imediato que oferece, este mini aquecedor tornou-se numa daquelas compras que simplificam o dia a dia. Em pleno janeiro, ter calor ao alcance de três minutos faz toda a diferença.

 

