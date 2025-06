Sem ar-condicionado? Este aparelho custa menos de 60€ e é uma excelente alternativa

Este artigo pode conter links afiliados*

O verão chegou e nem todos os espaços estão preparados para lidar com as temperaturas altas. Entre soluções improvisadas e ventoinhas barulhentas, há quem tenha descoberto um novo essencial para os dias quentes: o Climatizador de Ar Portátil DAONEG, um pequeno aparelho multifunções que custa menos de 60 euros e tem conquistado os consumidores. Com mais de 500 unidades vendidas no último mês e avaliações muito positivas, promete refrescar ambientes pequenos— e sem pesar na fatura da luz.

Quatro funções que se completam e tornam este aparelho versátil

Este modelo não é apenas um ventilador. Junta quatro funções num só equipamento: refresca o ar, humidifica, ventila e ainda cria uma luz ambiente suave com sete cores LED ajustáveis.

Na prática, funciona através de um sistema de evaporação de água, o que permite reduzir a temperatura entre 2 a 6°C, sobretudo quando se adiciona gelo ao depósito. O modo humidificador, por sua vez, emite uma leve nebulização, ideal para combater o ar seco dos interiores. Já o ventilador tem quatro velocidades diferentes, ajustáveis conforme a necessidade. E, à noite, a função de iluminação LED transforma o ambiente, com um toque visualmente agradável que muitos utilizadores elogiam.

Silencioso, económico e com autonomia para durar toda a noite

Quem experimenta este mini ar condicionado destaca sobretudo o nível de ruído reduzido, mesmo durante o funcionamento contínuo, o som não ultrapassa os 35 decibéis, o que o torna ideal para usar durante o sono.

O temporizador, que permite programar o aparelho para se desligar ao fim de 2, 4 ou 6 horas, ajuda a manter o ambiente fresco sem preocupações. E o melhor? O consumo é de apenas 10W, o que representa uma poupança real em comparação com um ar condicionado tradicional.

Portátil, leve e fácil de transportar para qualquer lado

Com menos de um quilo de peso e dimensões compactas, este climatizador adapta-se bem a diferentes ambientes: do quarto ao escritório, passando pelo automóvel ou até por uma varanda fechada. Funciona ligado por USB-C, o que facilita o uso com uma powerbank ou computador portátil. Tudo pensado para o tornar verdadeiramente móvel e fácil de usar em qualquer lugar.

Avaliações confirmam: uma alternativa prática para enfrentar o calor

As opiniões dos utilizadores não deixam margem para dúvidas. Destacam a eficiência do arrefecimento, a facilidade de utilização e o facto de ser ideal para quem precisa de uma solução simples para espaços pequenos. Muitos referem ainda o design moderno, o bom desempenho com água fria ou gelo e a conveniência do carregamento USB-C.

Por menos de 60€, é uma solução que surpreende pela positiva e que se revela útil tanto em casa como em contextos profissionais.

Adquira o mini ar condicionado aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.