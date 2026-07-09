Este mini aspirador faz um pouco de tudo e é o mais vendido da Amazon

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Este power bank cabe no bolso, carrega o telemóvel até quatro vezes e está com 23% de desconto

Quem tem animais de estimação sabe que basta um dia para o sofá, os tapetes ou o carro voltarem a ficar cheios de pelos. E estar sempre a ir buscar o aspirador grande ao armário nem sempre é prático. É precisamente para essas pequenas limpezas que os aspiradores de mão se tornaram tão populares. Este modelo da DiliDala é atualmente o mais vendido da Amazon na categoria de mini aspiradores, tem uma classificação média de 4,5 estrelas e está com 10% de desconto, passando para 36,09 €.

Pensado para as limpezas do dia a dia, este aspirador sem fios inclui três níveis de potência e vários acessórios que permitem chegar aos cantos mais difíceis, entre os bancos do carro, às calhas das janelas ou às frestas do sofá. Além de aspirar, também pode ser utilizado como soprador, tornando-se útil para remover pó e sujidade de zonas de difícil acesso.

Quem já o experimentou destaca sobretudo a potência para um equipamento deste tamanho. Uma das avaliações refere que "aspira sem dificuldade a areia dos tapetes do carro, as migalhas do sofá e até os pelos dos animais", acrescentando que ficou surpreendida com a força de sucção. Outro comprador diz que "a bateria dura o suficiente para limpar o carro" e elogia o facto de ser leve e confortável de utilizar. Há ainda quem conte que o utiliza regularmente em casa, no carro e até para limpar as calhas das janelas, descrevendo-o como "uma excelente compra" pela versatilidade e pela facilidade com que substitui o aspirador tradicional nas pequenas limpezas.

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