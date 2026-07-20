"A compra que mais facilitou as nossas lides domésticas dos últimos anos custou 20 euros"

Fomos dos últimos a acreditar na febre dos mini aspiradores portáteis. Víamos vídeos atrás de vídeos nas redes sociais, mas estávamos convencidos de que seria mais um daqueles gadgets que parecem incríveis na internet e depois acabam esquecidos numa gaveta. Achávamos que não tinham potência suficiente, que serviam apenas para criar vídeos virais e que seriam mais uma compra inútil.

Enganámo-nos. Arriscámos porque era barato e hoje podemos dizer, sem qualquer exagero, que foi uma das compras que mais facilitou as nossas tarefas domésticas nos últimos anos. Tornou-se tão indispensável que já estamos a pensar comprar um segundo para deixar permanentemente no porta-luvas do carro.

Não substitui um aspirador tradicional nem um robô aspirador. Mas tornou-se o complemento perfeito para resolver aquelas pequenas sujidades do dia a dia que, normalmente, acabavam por ficar à espera da próxima limpeza ou que pediam o uso de uma vassoura pouco eficaz.

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Está sempre à mão e isso muda tudo

O segredo deste pequeno aspirador não é apenas a potência. É o facto de estar sempre carregado, ocupar pouco espaço e poder ser utilizado em segundos.

Parece um detalhe, mas acaba por mudar completamente a rotina. Em vez de pensarmos "depois limpamos", limpamos logo naquele momento. E isso faz com que a casa esteja constantemente mais limpa, sem acumular pequenas sujidades.

Onde o utilizamos quase todos os dias

A verdade é que acabámos por descobrir muito mais utilizações do que imaginávamos.

Na casa de banho tornou-se indispensável. Depois de nos pentearmos, basta uma passagem rápida para eliminar todos os cabelos do lavatório e do chão.

Na cozinha também trabalha diariamente. Aspiramos as migalhas depois de cortar pão, os restos de bolachas que ficam espalhados pela bancada, os grãos de arroz ou farinha que caem ao abrir embalagens e até as migalhas que acabam inevitavelmente dentro da gaveta dos talheres.

Também passou a ser um aliado na limpeza da despensa. Há sempre farinha, açúcar ou outro pó espalhado nas prateleiras e este pequeno aspirador resolve tudo em poucos segundos.

Há pequenas limpezas onde faz toda a diferença

Foi precisamente nestas situações que percebemos o verdadeiro potencial deste gadget.

Aspiramos as irritantes bolinhas de borracha que se soltam das chuteiras dos miúdos, a terra que cai dos vasos das plantas, o pó da ração do cão à volta da tigela e até a areia da praia que insiste em permanecer dentro das mochilas depois das férias.

Também o utilizamos para limpar gavetas, prateleiras, candeeiros, teclados, os caixilhos das janelas e todos aqueles cantos onde normalmente apenas passávamos um pano.

Com a pequena escova incluída é ainda mais fácil remover o pó acumulado nos cantos antes de o aspirar. E, confessamos: é tão pequeno que o vamos levar para a casa de férias!

Também já ganhou lugar no carro

Outra das utilizações que mais nos surpreendeu foi no automóvel. É perfeito para limpar bancos, tapetes, porta-copos, compartimentos das portas e todos aqueles cantinhos onde as migalhas parecem aparecer sem explicação.

Gostámos tanto do resultado que já decidimos comprar outro apenas para deixar no carro.

Pequeno, mas surpreendentemente versátil

Apesar do tamanho compacto, este aspirador oferece 8000 Pa de potência de sucção e inclui vários acessórios para diferentes tipos de limpeza.

Além dos bocais para fendas e da escova, pode também ser utilizado para soprar pó de locais difíceis de alcançar e até para insuflar pequenos objetos. Funciona sem fios, graças à bateria recarregável, tem autonomia até 30 minutos e utiliza um filtro HEPA lavável e reutilizável, o que ajuda a manter uma boa capacidade de sucção ao longo do tempo.

Não faz milagres, mas faz exatamente aquilo de que precisávamos

Importa dizer que não substitui um aspirador convencional. Não foi pensado para aspirar a casa toda nem grandes quantidades de sujidade. Mas também nunca foi esse o objetivo.

O que faz é eliminar, em poucos segundos, todas aquelas pequenas limpezas que antes adiávamos porque não compensava ir buscar o aspirador grande. E, curiosamente, isso acaba por fazer muito mais diferença no dia a dia do que imaginávamos.