Testámos esta mini máquina de vácuo que também é bomba de ar. Vale mesmo a pena?

Este artigo pode conter links afiliados*

Tem um aspeto irresistível — é pequena, leve e cabe facilmente numa mochila. Mas será também prática? Esta mini bomba de ar da Amazon promete encher e esvaziar todo o tipo de objetos: desde colchões insufláveis a sacos de vácuo. E foi isso mesmo que quisemos testar.

A resposta curta? Sim, funciona. E até fizemos um vídeo para o comprovar.

Adquira a máquina aqui

A pergunta seguinte é natural: "Mas por que não usar o aspirador?"

A verdade é que nem sempre temos um por perto — especialmente quando estamos fora de casa. Seja em viagem, em campismo ou a preparar uma mudança, esta mini bomba pode mesmo dar uma ajuda inesperada.

No nosso caso, queríamos levar duas almofadas numa mala média — e conseguimos. Além da roupa habitual para uma semana fora, ainda sobrou espaço. Com os sacos de vácuo, a diferença é visível e a máquina trata do trabalho em segundos.

Apesar do tamanho compacto (cabe na palma da mão), o produto surpreende pela potência. Acompanha cinco bocais diferentes, adapta-se a vários tipos de válvulas e pode ser usada para encher colchões, brinquedos de piscina, bolas de ginásio e muito mais. Além disso, traz luz LED com modos úteis para quem gosta de acampar — e até uma função SOS. A bateria carrega por USB-C e pode funcionar até 25 minutos seguidos.

Depois de a testarmos, percebemos que este gadget vale mesmo a pena: não só poupa tempo e espaço, como evita soluções improvisadas. E por ser tão leve e fácil de usar, já ficou guardado na nossa gaveta de essenciais para levar nas próximas viagens.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.