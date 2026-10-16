Quer chegar ao fim do ano mais em forma? Esta mini elíptica para usar sentado está em promoção na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

A menos de 100 euros?! Este aspirador robot voltou a baixar de preço e não dá para ignorar

“Dá-me energia e ajuda muito com a líbido”: o afrodisíaco fabricado em Espanha que se vende aos milhares na Amazon

Em dezembro, fazemos sempre uma lista de objetivos para o ano que se segue e, ao longo dos meses, vamos deixando alguns pelo caminho. A forma física é daqueles que costumam ficar para a semana seguinte. Mas, à medida que o fim do ano se aproxima, cá na redação tentamos sempre cumprir pelo menos alguns pontos da lista e mexermo-nos mais é um deles. Por isso, fomos à procura de uma forma divertida de o fazer sem sair de casa e encontrámos esta mini elíptica elétrica da MERACH, que se usa sentado e funciona em silêncio, ao ver televisão ou ao trabalhar. Está agora na Amazon por 119€, em vez de 172€, numa oferta por tempo limitado.

Como funciona

A máquina vem com um comando, que permite ajustar a velocidade, o modo ou o sentido do pedal sem ter de se inclinar. Tem 12 níveis de velocidade e 12 programas automáticos, e os pedais funcionam para a frente e para trás, o que ativa diferentes grupos musculares.

O ecrã mostra o tempo, a velocidade, a distância, os passos e as calorias, com números grandes e fáceis de ler, o que ajuda a acompanhar o progresso de cada sessão. Como é silenciosa e pequena, cabe debaixo da secretária ou à frente do sofá, e pode usar-se enquanto se trabalha, se vê televisão ou se lê.

Adquira aqui a mini elíptica por 119 € na Amazon

O que diz quem comprou

O que mais se repete nas avaliações é a facilidade de uso. Um comprador escreve que é “muito simples de manobrar” e que é “ideal para manter as pernas em movimento”. Outro diz que é “completa e simples de manejar”, e uma cliente resume que “cumpre uma boa função para que as pessoas mais velhas façam um pouco de exercício, na medida das suas possibilidades”.

Há quem a use com regularidade: um cliente conta que, depois de mês e meio a usá-la duas ou três vezes por dia, a considera “um excelente equipamento para trabalhar a mobilidade”, e acrescenta que é “silencioso” e tem “diversas velocidades”. Outro garante que “cumpre tudo o que diz” e uma compradora portuguesa diz simplesmente que gostou e que “funciona como esperado”. A relação qualidade-preço também é referida: uma cliente diz estar “muito contente”.

Se este ano ainda quer riscar a forma física da lista, ainda vai a tempo, e sem sair de casa.

Adquira aqui a mini elíptica por 119,26 € na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.