Passar a roupa em viagem nunca foi tão fácil como com este gadget compacto

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Esta mochila é a mais vendida da Amazon em bagagem de mão e custa cerca de 26€

Enche-se com a sua própria roupa: o acessório de viagem que ajuda a poupar nos voos

Entre reuniões, viagens de última hora ou uma peça que ficou amarrotada na mala, há sempre um momento em que é preciso resolver o problema da roupa vincada, sem grandes meios à disposição. É precisamente para essas situações que o mini ferro Newbealer tem vindo a conquistar cada vez mais utilizadores. Com apenas 15,5 x 8 x 3,4 cm, cabe facilmente numa mala de mão ou numa gaveta de escritório, e soma uma média de 4,4 estrelas em quase 6.000 avaliações na Amazon. "É compacto e leve, aquece rapidamente e vem com uma bolsa que o torna ainda mais prático de transportar", partilha um comprador.

Funciona em todos os tipos de tecido

Apesar do tamanho reduzido, este ferro adapta-se a diferentes tipos de tecido — da seda ao algodão, passando pelo linho e pelo poliéster — graças às suas duas intensidades de calor. Uma utilizadora explica: "Tem duas intensidades de calor, aquece depressa e a roupa fica impecável", destacando ainda que o pulverizador incluído ajuda a obter melhores resultados nas peças mais difíceis.

Base de silicone e bolsa de transporte incluídas

O conjunto vem preparado para todas as situações: além do ferro, inclui uma base de silicone resistente ao calor para o pousar em segurança, e uma bolsa de transporte que facilita a arrumação na mala. "Vem muito bem equipado com a bolsa e a base de silicone para pousar o ferro", confirma outro comprador. Apesar das dimensões reduzidas, o modelo surpreende também pela estabilidade durante o uso — um detalhe que, segundo os utilizadores, faz toda a diferença numa peça deste tamanho.

Para quem viaja com pouco espaço ou simplesmente precisa de uma solução rápida em casa, este gadget tem-se revelado uma alternativa prática à tábua de engomar tradicional, sem comprometer o resultado final na roupa.

Compre o ferro Newbealer na Amazon a 36,58€

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