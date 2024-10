Faça álbuns e molduras em segundos: este dispositivo permite imprimir qualquer foto do seu telemóvel na hora

Este artigo pode conter links afiliados*

Imagine poder imprimir as suas fotografias favoritas no instante em que as tira, seja durante umas férias ou num evento especial. Apesar de tirarmos cada vez mais fotografias, há sempre um momento que queremos congelar e guardar com carinho. Foi a pensar em tornar essa sensação mais palpável que as mini impressoras chegaram ao mundo da fotografia.

Agora, com apenas alguns toques, pode escolher qualquer imagem no seu telemóvel e, em segundos, tê-la impressa para colar num álbum ou caderno, guardando momentos especiais em algo que pode tocar e reviver.

Xiaomi Mi Portable Photo Printer

Tão compacta que cabe no bolso, esta impressora portátil é fácil de usar e dispensa tinta — basta inserir o papel e, em segundos, terá uma fotografia pronta para guardar ou oferecer a alguém especial. O papel fotográfico é autocolante, o que a torna perfeita para álbuns, cadernos ou até para decorar o frigorífico.

Como funciona?

A mini impressora funciona via Bluetooth até uma distância de 10 metros e a bateria permite até 20 impressões antes de precisar de ser recarregada. Para controlar tudo, basta usar a aplicação “Mi Home”. É a opção ideal para eventos, como partilha uma utilizadora: “Coloquei a impressora numa mesa no meu casamento, e todos ficaram encantados com a ideia”.

Função de realidade aumentada

O que realmente distingue esta impressora é a opção de realidade aumentada. Através da aplicação "Mi Home", pode fazer scan de uma foto impressa e visualizar o vídeo associado a essa imagem. A app também oferece uma vasta gama de opções criativas: ajuste as cores, escolha molduras efeitos ou colagens.

Avaliações positivas e satisfação garantida

A Xiaomi Mi Portable Photo Printer conta com uma média de 4,4 estrelas na Amazon e as críticas destacam a facilidade de uso. Uma utilizadora partilha: "Adoro esta impressora porque a posso levar para qualquer lugar. Tem características semelhantes às de outras marcas, mas o seu ponto forte é a realidade aumentada." Outro utilizador comenta: "É perfeita para o que se destina: decorar diários, frigoríficos, ou oferecer uma impressão divertida a alguém. O papel autocolante é ideal para álbuns ou cartões personalizados."

A duração da bateria também é elogiada, com um comprador a afirmar: "A bateria dura muito, e mesmo sem ter impresso muitas fotos, a impressora mantém-se carregada." Outra utilizadora ficou satisfeita com a versatilidade e portabilidade: “Uma das melhores compras que fiz nos últimos meses. Comprei-a para decorar os meus cadernos e diários com fotografias, e estou encantada. O tamanho é ideal, não pesa, e a bateria dura imenso.”

