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BLACK + DECKER mini lixadeira
BLACK + DECKER mini lixadeira

Da lixagem à pintura: a ferramenta indispensável para restaurar móveis em casa
IOL
Há 2h e 2min

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Se adora projetos de bricolage, esta ferramenta da Amazon vai facilitar todas as suas renovações

Quem gosta de recuperar móveis ou fazer pequenos projetos de bricolage sabe que, muitas vezes, o trabalho começa pela preparação da superfície. Esta mini lixadeira elétrica da Black+Decker foi pensada precisamente para esse tipo de tarefa, permitindo lixar madeira, remover restos de tinta ou verniz e conseguir um acabamento mais uniforme sem recorrer a uma ferramenta de maiores dimensões. Atualmente, custa cerca de 35 euros na Amazon, tem uma classificação média de 4,4 estrelas e soma mais de 5.000 avaliações.

Pequena no tamanho, prática no trabalho

O formato compacto é uma das características que mais se destaca. A lixadeira tem um desenho semelhante ao de um rato de computador, que facilita o apoio da mão e permite trabalhar com maior controlo. A pega revestida a borracha ajuda ainda a reduzir as vibrações, algo especialmente útil quando o trabalho se prolonga por algum tempo.

Apesar das dimensões reduzidas, não se trata de uma ferramenta pensada apenas para trabalhos muito leves. O motor tem 55 W de potência e atinge mais de 10.000 rotações por minuto, permitindo trabalhar de forma uniforme em diferentes superfícies. É uma solução interessante, por exemplo, para preparar uma mesa antes de a pintar ou renovar um móvel antigo.

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Para pequenos projetos de bricolage

Outro ponto positivo está na facilidade de utilização. As folhas de lixa são fixadas através de velcro, o que permite trocá-las rapidamente quando é necessário passar para outro tipo de acabamento. A ferramenta inclui ainda um adaptador que permite ligá-la a um aspirador, ajudando a reduzir a quantidade de pó que fica espalhada durante o trabalho.

Para quem tem alguns projetos pendentes em casa, pode ser uma ferramenta bastante versátil. Desde alisar madeira e remover tinta ou verniz até preparar uma superfície antes de a pintar, a mini lixadeira permite fazer diferentes tarefas sem ocupar muito espaço na arrumação.

Por cerca de 35 euros, acaba por ser uma opção a considerar por quem quer começar a fazer pequenos trabalhos de bricolage ou simplesmente procura uma ferramenta compacta para ter em casa.

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