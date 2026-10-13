Chegou à Amazon mais uma mini máquina de lavar loiça que não precisa de instalação. E está em promoção

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Porque é que quase todos escolhem este tamanho de caixas de armazenamento (e não os outros packs)

Toda a gente quer uma air fryer de vidro e esta é a mais vendida da Amazon

Estamos sempre atentos às mini máquinas de lavar loiça, um tipo de produto de que os nossos leitores costumam gostar, e já escrevemos sobre outros modelos. Desta vez, encontrámos este: a máquina COMFEE custa agora 250€ na Amazon, em vez dos 304€ do preço original. É uma oferta por tempo limitado e pode terminar a qualquer momento.

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Sem obras e sem canalização

Para quem vive numa casa arrendada, ou num apartamento onde não há espaço nem autorização para mexer na instalação, esta é uma das melhores soluções que se pode encontrar. Não precisa de ser ligada à torneira: enche-se à mão com o jarro que vem na caixa, e a água de saída pode ir para um balde. Com 42 x 43,6 x 46,5 cm, assenta na bancada e chega a 3 conjuntos de talheres, pensada para 1 a 2 pessoas.

Loiça bem limpa, diz quem comprou

O que mais se repete nas avaliações é a qualidade da lavagem. Uma compradora diz que a máquina “superou todas as minhas expectativas” e que deixa a loiça perfeita. Outro cliente, ao fim de um mês de uso, garante que a loiça sai “perfeitamente limpa e seca” e que deixou de lidar com loiça gordurosa. Há quem destaque que lava bem e não gasta muita água, e que “cabem mais coisas do que parece”. Quem vive sozinho resume que é um mini lava-loiça “perfeito para uma pessoa”, e há quem confesse que “odeio lavar à mão”.

Uma família de dois adultos e uma criança, também numa casa arrendada sem espaço para uma máquina grande, testou-a três vezes no dia em que a recebeu, com bons resultados. Outra utilizadora, que a usa numa casa onde habitam três pessoas, considera que chega para a loiça de cada dia.

Programas para todas as ocasiões

A máquina tem 7 programas, incluindo um de higiene a 72 °C, que elimina bactérias, e um rápido de 58 minutos. A porta abre sozinha no fim do ciclo, para a loiça secar melhor, e o início pode ser adiado até 24 horas, o que dá jeito para aproveitar o fim do dia. Tem classe energética D e inclui jarro, tabuleiro, mangueiras e pastilhas de oferta.

Uma dica para o primeiro uso

Quem a usa sem ligação à torneira aconselha a ligar primeiro a máquina no botão de ligar, encher o depósito (leva cerca de três jarros e meio) e só depois carregar em play. Quando estiver cheio, a máquina apita. É uma máquina compacta, pensada para pratos, copos, taças e talheres do dia a dia, e não para tachos e frigideiras grandes.

Para quem quer deixar de lavar loiça à mão sem obras nem instalação, 250,06 € é um preço a ter em conta. Como a oferta é limitada, convém não deixar a decisão para a última hora.

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