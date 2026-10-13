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Chegou à Amazon mais uma mini máquina de lavar loiça que não precisa de instalação. E está em promoção
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Há 2h e 59min

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Para quem vive em casa arrendada ou num apartamento pequeno, encontrámos uma mini máquina de lavar loiça de bancada em promoção na Amazon

Estamos sempre atentos às mini máquinas de lavar loiça, um tipo de produto de que os nossos leitores costumam gostar, e já escrevemos sobre outros modelos. Desta vez, encontrámos este: a máquina COMFEE custa agora 250€ na Amazon, em vez dos 304€ do preço original. É uma oferta por tempo limitado e pode terminar a qualquer momento.

Adquira aqui a máquina por 250 euros na Amazon

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Sem obras e sem canalização

Para quem vive numa casa arrendada, ou num apartamento onde não há espaço nem autorização para mexer na instalação, esta é uma das melhores soluções que se pode encontrar. Não precisa de ser ligada à torneira: enche-se à mão com o jarro que vem na caixa, e a água de saída pode ir para um balde. Com 42 x 43,6 x 46,5 cm, assenta na bancada e chega a 3 conjuntos de talheres, pensada para 1 a 2 pessoas.

Loiça bem limpa, diz quem comprou

O que mais se repete nas avaliações é a qualidade da lavagem. Uma compradora diz que a máquina “superou todas as minhas expectativas” e que deixa a loiça perfeita. Outro cliente, ao fim de um mês de uso, garante que a loiça sai “perfeitamente limpa e seca” e que deixou de lidar com loiça gordurosa. Há quem destaque que lava bem e não gasta muita água, e que “cabem mais coisas do que parece”. Quem vive sozinho resume que é um mini lava-loiça “perfeito para uma pessoa”, e há quem confesse que “odeio lavar à mão”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Uma família de dois adultos e uma criança, também numa casa arrendada sem espaço para uma máquina grande, testou-a três vezes no dia em que a recebeu, com bons resultados. Outra utilizadora, que a usa numa casa onde habitam três pessoas, considera que chega para a loiça de cada dia.

Programas para todas as ocasiões

A máquina tem 7 programas, incluindo um de higiene a 72 °C, que elimina bactérias, e um rápido de 58 minutos. A porta abre sozinha no fim do ciclo, para a loiça secar melhor, e o início pode ser adiado até 24 horas, o que dá jeito para aproveitar o fim do dia. Tem classe energética D e inclui jarro, tabuleiro, mangueiras e pastilhas de oferta.

Uma dica para o primeiro uso

Quem a usa sem ligação à torneira aconselha a ligar primeiro a máquina no botão de ligar, encher o depósito (leva cerca de três jarros e meio) e só depois carregar em play. Quando estiver cheio, a máquina apita. É uma máquina compacta, pensada para pratos, copos, taças e talheres do dia a dia, e não para tachos e frigideiras grandes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Para quem quer deixar de lavar loiça à mão sem obras nem instalação, 250,06 € é um preço a ter em conta. Como a oferta é limitada, convém não deixar a decisão para a última hora.

Adquira aqui a máquina de lavar loiça por 250,06 € na Amazon

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