Já estão a nascer novas lojas nos antigos Minipreço. Conheça as primeiras localizações

A Auchan inicia uma nova etapa em Portugal, com a reabertura de cinco lojas na Grande Lisboa. Na Graça, Tires, Lumiar, Baixa da Banheira e Rinchoa, tratam-se de antigas superfícies Minipreço, as primeiras a ganhar uma nova identidade, tornando-se Auchan Supermercado e My Auchan. Este é apenas o começo de uma mudança que pretende chegar a todo o país até 2025, unificando todas as lojas sob uma única marca.

Com esta transição, a Auchan quer estar mais próxima, respondendo às necessidades locais com uma oferta adaptada e preços ainda mais competitivos. Uma das grandes apostas passa por garantir uma redução média de 12% nos preços praticados, tornando-se numa escolha ainda mais acessível para as famílias portuguesas.

Cada uma destas lojas reabertas tem algo único para oferecer. Na Graça, por exemplo, quem procura conveniência encontrará uma área de refeições prontas, um 'coffee corner' acolhedor e opções rápidas como wraps e sandes. É também aqui que a zona “A minha saúde” ganha destaque, com produtos pensados para o bem-estar, desde artigos para bebés até suplementos e medicamentos. Tudo isto sem deixar de lado a qualidade habitual dos frescos e da padaria, sempre com uma seleção de produtos nacionais que reflete o melhor de Portugal.

Em Tires, a experiência é enriquecida com um balcão de talho que propõe soluções criativas, uma área dedicada aos sabores do mundo e espaços onde o bem-estar se cruza com a conveniência. Mais do que um simples supermercado, estas lojas convidam os clientes a redescobrir o prazer das compras.

No horizonte, as reaberturas no Lumiar, na Baixa da Banheira e na Rinchoa prometem continuar a surpreender. Em todas elas, será possível encontrar produtos de marca Auchan, promoções exclusivas e a oportunidade de aderir ao Clube Auchan, que oferece vantagens e benefícios pensados para os clientes.