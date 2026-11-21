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Dino d'Santiago distinguido: "Faz da música um espaço de liberdade no interior da cadeia"

Muito antes de conquistar um Grammy Latino, o cantor viveu numa casa precária em Quarteira, onde a pobreza extrema marcou a sua infância. Numa entrevista a Daniel Oliveira, recordou episódios que ainda hoje não esquece e deixou uma reflexão sobre as condições em que nenhuma criança deveria crescer.

Dino D’Santiago nunca esqueceu as dificuldades que marcaram os primeiros anos da sua vida. Hoje reconhecido pelo seu percurso na música, o cantor recordou a infância passada no Bairro dos Pescadores, em Quarteira, no Algarve, onde cresceu com a família em condições de extrema pobreza.

Numa entrevista a Daniel Oliveira para o programa “Alta Definição”, da SIC, emitida originalmente em novembro de 2022, o artista partilhou memórias duras de uma realidade que, durante muito tempo, considerou normal.

Uma das recordações mais marcantes está relacionada com a roupa que vestia. “Quando as nossas roupas tinham as marcas do xixi ou fezes dos ratos e aquilo depois não saía, mesmo depois de lavagens e tudo mais”, contou.

O cantor recordou também a presença constante de animais na habitação onde vivia com a família.

“É mesmo Portugal. Tínhamos baratas que cresciam no meio das nossas roupas, tínhamos várias osgas em todos os cantos, porque entravam por todos os lados. Só que tu aceitas aquela condição porque sabes que todas as casas são assim”, explicou.

A conclusão que retirou daquela experiência continua a ser uma das mais fortes do seu testemunho: “Não é justo um ser humano crescer nessas condições”.

Dino D’Santiago cresceu numa casa precária em Quarteira

Filho de pais cabo-verdianos, Dino D’Santiago nasceu em Quarteira, a 13 de dezembro de 1982. Foi no Bairro dos Pescadores que cresceu, numa zona marcada por habitações precárias e dificuldades económicas.

A casa onde vivia com a família era feita de contraplacado, tinha um telhado de chapa e apresentava inúmeras fendas nas paredes. As condições eram tão difíceis que a água do mar chegava a entrar na habitação.

O músico recordou ainda que não dispunha de água potável em casa e que o primeiro banho de banheira aconteceu apenas aos 15 anos.

Estas memórias ajudam a compreender a dimensão das dificuldades que enfrentou durante a infância. Mais do que uma recordação de pobreza, o testemunho revela a forma como a precariedade se fazia sentir nos gestos mais básicos do quotidiano: vestir-se, tomar banho ou simplesmente viver numa casa segura.

“Isto é Portugal?”: a pergunta que ficou da infância

Ao recordar aqueles anos, Dino D’Santiago falou também da forma como a pobreza era encarada por quem vivia à sua volta.

O facto de crescer num bairro onde muitas famílias enfrentavam condições semelhantes levou-o a aceitar aquela realidade como algo normal. Só mais tarde, ao olhar para o passado, conseguiu perceber a dimensão da injustiça que viveu.

“E tu dizes: ‘Isto é Portugal?’ É mesmo Portugal”, afirmou na entrevista.

A pergunta ganha particular força por ter sido feita a partir da experiência de alguém que cresceu em território português, mas que viveu uma infância marcada por condições de habitação profundamente precárias.

O cantor não escondeu que as recordações mais difíceis continuam presentes. Ao falar das roupas manchadas, dos ratos e das baratas, descreveu situações que o fizeram sentir vergonha, sobretudo quando se apercebia das diferenças entre a sua realidade e a de outras crianças.

Da pobreza extrema ao reconhecimento na música

A infância de Dino D’Santiago contrasta com o percurso que viria a construir na música. O artista tornou-se conhecido do grande público em 2003, depois de participar no programa “Operação Triunfo”, da RTP.

Ao longo dos anos, desenvolveu uma carreira que cruza influências da música portuguesa, cabo-verdiana e de outros universos musicais, afirmando-se como um dos nomes mais reconhecidos da música nacional.

O seu percurso internacional foi também marcado pela conquista de um Grammy Latino, em novembro de 2026, pelo álbum “Criolo, Amaro & Dino”.

A distinção trouxe novamente para o centro das atenções a história de vida do cantor. A SIC recuperou a entrevista de 2022, numa conversa que continua a ter impacto pela forma direta como o artista recorda a infância e as condições em que cresceu.

Uma história que vai além do sucesso

A história de Dino D’Santiago não se resume à passagem da pobreza para o reconhecimento público. O seu testemunho recorda que, por detrás de qualquer percurso de sucesso, existem experiências que não desaparecem com o tempo.

Ao partilhar as memórias da infância, o cantor dá voz a uma realidade que muitas vezes permanece invisível. E deixa uma reflexão que ultrapassa a sua própria história: nenhuma criança deveria crescer a acreditar que a falta de condições básicas é inevitável.

“Não é justo um ser humano crescer nessas condições”, disse. Uma frase simples, mas que continua a resumir a dimensão de uma infância que Dino D’Santiago nunca esqueceu.