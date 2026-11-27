Jennifer Barreto é a nova Miss Universo. A porto-riquenha, de 27 anos, conquistou o título na terça-feira, 24 de novembro, numa gala especial realizada em San Juan, no seu país natal. Mas a vitória tem um significado ainda maior: pela primeira vez na história do concurso, uma mulher casada e mãe foi coroada Miss Universo.

A final da 75.ª edição do concurso decorreu no Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot e terminou com uma conquista que deixou o país em festa. Jennifer Barreto conseguiu destacar-se entre as mais de uma centena de concorrentes internacionais e levou a coroa para casa, tornando-se a sexta porto-riquenha a alcançar este título.

A emoção foi particularmente especial por ter acontecido perante o público do seu próprio país. Natural de Porto Rico, Jennifer não conquistou apenas uma das distinções mais reconhecidas do universo da beleza: entrou também para a história de um concurso que, durante décadas, impôs regras muito diferentes às mulheres que nele participavam.

Casada e mãe de uma menina de sete anos: a vitória que mudou a história do concurso

Jennifer Barreto é casada com Jean Carlos Barreto e é mãe de Penélope, de sete anos. A família esteve ao seu lado num dos momentos mais importantes da sua vida e acompanhou de perto a consagração da nova Miss Universo.

Depois de receber a coroa, a porto-riquenha reuniu-se com o marido e a filha, protagonizando um momento de grande emoção que rapidamente ganhou destaque nas redes sociais.

A conquista é histórica porque, até agora, nenhuma mulher casada e com filhos tinha conseguido vencer o Miss Universo. A mudança tornou-se possível depois de a organização ter alterado as regras de elegibilidade em 2022, permitindo, a partir da edição de 2023, a participação de mulheres casadas e mães.

Até então, o concurso mantinha restrições que excluíam estas mulheres da competição. A alteração representou uma transformação importante na forma como a organização encara a participação feminina, permitindo que mais mulheres pudessem concorrer independentemente do seu estado civil ou da maternidade.

A vitória de Jennifer representa, por isso, um marco para o concurso e para todas as mulheres que procuram conciliar a vida familiar com as suas ambições pessoais e profissionais.

Quem é Jennifer Barreto? Tem formação em Psicologia e Serviço Social

Ao contrário da imagem que muitas pessoas poderão associar inicialmente a um concurso de beleza, o percurso de Jennifer Barreto vai muito além das passerelles.

A jovem porto-riquenha tem formação académica em Psicologia e Serviço Social. Aos 27 anos, conta com uma licenciatura em Psicologia e dois mestrados, um em Psicologia da Investigação e outro em Serviço Social Clínico.

A sua carreira profissional está também ligada ao trabalho comunitário e à proteção de pessoas em situações de vulnerabilidade.

Em 2021, começou a trabalhar no Programa de Apoio à Família do Exército norte-americano, no Texas, onde desempenhou funções de educadora e de resposta a situações de crise. Nesse contexto, apoiou vítimas de violência doméstica e abuso infantil, bem como famílias de militares.

Mais tarde, passou a trabalhar na área da prevenção, desenvolvendo estratégias para identificar fatores de risco e promover o bem-estar das comunidades.

A intervenção social é, aliás, uma das dimensões que Jennifer procurou destacar durante a participação no concurso. Através do projeto «Amplifying», pretendeu dar visibilidade a questões sociais e ambientais, utilizando a projeção internacional do Miss Universo para amplificar histórias e iniciativas comunitárias.

De Mayagüez ao título de Miss Universo: uma conquista em tempo recorde

Natural de Mayagüez, em Porto Rico, Jennifer Barreto representou a localidade de San Sebastián na competição nacional que lhe abriu as portas para o concurso internacional.

A sua entrada no mundo dos concursos de beleza aconteceu relativamente tarde. Segundo o seu percurso biográfico, começou a preparar-se para a competição em 2025 e só realizou a sua primeira passagem numa passerelle em fevereiro de 2026.

Poucos meses depois, em junho, conquistou o título de Miss Universo Porto Rico, garantindo a presença na final internacional.

A vitória de novembro tornou ainda mais extraordinário este percurso: em menos de um ano, passou de estreante nas passerelles a vencedora de um dos concursos de beleza mais conhecidos do mundo.

A porto-riquenha sucede à mexicana Fátima Bosch, que tinha conquistado a coroa em 2025.

Porto Rico volta a celebrar uma Miss Universo 20 anos depois

A vitória de Jennifer Barreto teve também um significado especial para Porto Rico. O território conquistou a sua sexta coroa de Miss Universo, mas não vencia o concurso desde 2006, quando Zuleyka Rivera alcançou o título.

A última vez que o país tinha celebrado uma vitória desta dimensão foi há 20 anos. Agora, a conquista de Jennifer voltou a colocar Porto Rico no centro das atenções internacionais.

A final foi acompanhada com enorme entusiasmo pela população, incluindo na terra natal da vencedora, San Sebastián, onde os habitantes se reuniram para assistir à transmissão e festejar o resultado.

Depois do anúncio da vitória, a celebração prolongou-se pelas ruas, com uma caravana de automóveis e buzinas a assinalar o momento histórico.

Jennifer Barreto conquistou a coroa, mas deixou também uma mensagem que ultrapassa o universo dos concursos de beleza: a maternidade, o casamento e a ambição profissional podem coexistir. E, desta vez, a história do Miss Universo foi escrita por uma mulher que levou consigo não só a faixa do seu país, mas também a família e um percurso dedicado ao serviço da comunidade.