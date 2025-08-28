A misteriosa aldeia em Portugal que reaparece todos os anos e já é famosa no mundo

Casas antigas e uma tasquinha inesquecível: esta aldeia é um encanto e é elogiada por quem lá vai

No coração do Parque Nacional do Gerês, em Portugal, existe uma aldeia misteriosa que desperta a curiosidade de muitos: Vilarinho das Furnas. Esta aldeia foi submersa há várias décadas devido à construção de uma barragem, mas surpreendentemente reaparece uma vez por ano, quando o calor do verão e a seca fazem baixar o nível das águas do lago.

Durante esse período, as casas de pedra, as estradas e os muros emergem da água, como verdadeiros fantasmas do passado que vêm à superfície. Este fenómeno impressionante atrai visitantes de todo o mundo, fascinados por testemunhar este cenário único onde a história parece ganhar vida temporariamente.

Apesar de desabitada há muitos anos, os habitantes locais garantem que o silêncio que envolve a aldeia é especial, como se ela ainda guardasse uma presença. Diz-se até que, mesmo com o lago cheio, se podem ouvir passos à noite, como se os antigos moradores ainda vagassem por lá.

Visitantes que tiveram a sorte de ver a aldeia afirmam que o local é magnífico e cheio de história. Muitos explicam que os habitantes foram realojados para outra área, onde construíram novas casas devido à barragem.

Para quem aprecia locais abandonados, paisagens naturais e história, Vilarinho das Furnas é uma visita obrigatória. Além do mistério que envolve a aldeia submersa, o entorno do lago proporciona vistas deslumbrantes, unindo passado e presente numa só paisagem.

Se pretende conhecer este fenómeno, o melhor momento é durante o verão, quando o nível da água desce o suficiente para revelar a aldeia. Vilarinho das Furnas é um verdadeiro tesouro português que tem conquistado admiradores em todo o mundo.