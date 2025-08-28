Facebook Instagram
Dicas

A misteriosa aldeia em Portugal que reaparece todos os anos e já é famosa no mundo

Existe uma aldeia submersa que volta a aparecer todos os verões, revelando memórias escondidas sob as águas da barragem
IOL
Hoje às 10:11
Casas antigas e uma tasquinha inesquecível: esta aldeia é um encanto e é elogiada por quem lá vai

No coração do Parque Nacional do Gerês, em Portugal, existe uma aldeia misteriosa que desperta a curiosidade de muitos: Vilarinho das Furnas. Esta aldeia foi submersa há várias décadas devido à construção de uma barragem, mas surpreendentemente reaparece uma vez por ano, quando o calor do verão e a seca fazem baixar o nível das águas do lago.

Durante esse período, as casas de pedra, as estradas e os muros emergem da água, como verdadeiros fantasmas do passado que vêm à superfície. Este fenómeno impressionante atrai visitantes de todo o mundo, fascinados por testemunhar este cenário único onde a história parece ganhar vida temporariamente.

Apesar de desabitada há muitos anos, os habitantes locais garantem que o silêncio que envolve a aldeia é especial, como se ela ainda guardasse uma presença. Diz-se até que, mesmo com o lago cheio, se podem ouvir passos à noite, como se os antigos moradores ainda vagassem por lá.

Visitantes que tiveram a sorte de ver a aldeia afirmam que o local é magnífico e cheio de história. Muitos explicam que os habitantes foram realojados para outra área, onde construíram novas casas devido à barragem.

Para quem aprecia locais abandonados, paisagens naturais e história, Vilarinho das Furnas é uma visita obrigatória. Além do mistério que envolve a aldeia submersa, o entorno do lago proporciona vistas deslumbrantes, unindo passado e presente numa só paisagem.

Se pretende conhecer este fenómeno, o melhor momento é durante o verão, quando o nível da água desce o suficiente para revelar a aldeia. Vilarinho das Furnas é um verdadeiro tesouro português que tem conquistado admiradores em todo o mundo.

RELACIONADOS
Casas antigas e uma tasquinha inesquecível: esta aldeia é um encanto e é elogiada por quem lá vai
Quanto tempo devemos esperar entre acabar de cozinhar e guardar a comida no frigorífico?
Imprensa britânica destaca cidade portuguesa onde uma semana custa menos de 400 euros
Evite os sprays: estas são as 3 plantas que deixam a casa de banho sempre cheirosa
Imprensa norte-americana destaca “cidade remota” portuguesa em “encantador cantinho da Europa”
Imprensa internacional destaca micro hotel português com um dos sete melhores da Europa
Mais Vistos
00:05:46
Big Brother
Desafio secreto traz lágrimas! Miranda chora e faz aviso a Afonso: «Ou tu tomas uma posição...»
tvi
00:03:03
Big Brother
Catarina Miranda acusa Jéssica de a provocar durante a festa e Afonso garante: «Estás a ficar afetada»
tvi
00:05:12
V+ Fama
Há mais uma estrela de Hollywood a viver em Portugal e tem sido visto em Lisboa ao lado do namorado
tvi
00:03:00
Big Brother
Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta
tvi
Destaques IOL
Parque português
Montanhas-russas e piscinas: este parque faz lembrar a Disneyland, mas fica em Portugal
Bananas
Se guardar as bananas neste sítio, vão durar mais 15 dias
Tragédia
Jornalista não controla o choro em direto ao noticiar o massacre que Mmatou crianças de 8 e 10 anos nos Estados Unidos
Limpezas
Se colocar sal grosso todas as noites na sanita, é isto que vai acontecer
Mais Lidas
Kelly Bailey
Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"
Benfica
Benfica fecha a contratação de Sudakov
maisfutebol
Liga dos campeoes
Sorteio Champions: Benfica já conhece adversários da fase de liga
maisfutebol
UEFA
Ranking UEFA: Benfica atinge o top-10, Sporting sobe e FC Porto volta a descer
maisfutebol
Big Brother
Na reta final, há um novo ranking de Popularidade: Conheça as mudanças
tvi
Liga Conferencia
VÍDEO: Besiktas perde em casa e sai da Liga Conferência
maisfutebol