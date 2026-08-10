Com bomba de vácuo incluída, esta mochila cumpre as regras das companhias low cost

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Com dimensões de 40 x 30 x 20 cm e apenas 500 gramas, esta mochila da marca SZLX foi pensada para cumprir as medidas de bagagem de mão das companhias low cost — Ryanair, Vueling, Wizzair e Easyjet — sem margem para surpresas no check-in.

O grande destaque é o sistema de compressão a vácuo, que expulsa o ar da bagagem através de uma válvula própria, reduzindo drasticamente o volume da roupa. Inclui uma bomba elétrica recarregável via USB-C, com bicos diferentes consoante a situação, e que também pode ser acionada manualmente sem eletricidade. Entre quem já a testou, há relatos de que "cabe mais do que parece à primeira vista", e outro comprador resume a experiência como "cabe muitíssimo e passa sem problemas em todas as companhias aéreas".

Do ponto de vista da organização, tem separação entre compartimentos húmidos e secos, compartimento próprio para calçado, bolsos laterais e um bolso traseiro anti-roubo com fecho discreto, pensado para guardar passaporte e outros objetos de valor. É compatível com portáteis até 14 polegadas e o exterior é resistente à água. Uma utilizadora relata ter viajado três semanas com a mochila, destacando que consegue arrumar muita coisa mantendo tudo organizado, e elogia a qualidade dos materiais e dos fechos. Outro comprador confirma o uso em viagens de negócios, referindo que a mochila cumpre bem quando não se precisa de grande capacidade, mas sim de cumprir as medidas padrão de cabine.

Ao nível do conforto, tem encosto acolchoado e respirável e alças em espuma, além de uma alça traseira que permite prendê-la à pega de uma mala de trolley — uma mais-valia para quem viaja com bagagem adicional. Tem ainda correias de compressão para ajustar o volume depois de cheia. Atualmente, a mochila regista uma classificação de 4,6 em 5 estrelas, com mais de 4.000 avaliações na Amazon, onde está disponível por 47,18 €, com opções de cor variadas (preto, cinzento, bege, azul-safira, entre outras).

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