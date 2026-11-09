Não quer perder tempo a preparar um kit de emergência? Esta mochila já traz vários acessórios e vende-se na Amazon

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Já se perguntou porque é que anda toda a gente a falar de mochilas de emergência? A conversa ganhou força depois de, a 3 de novembro, a Comissão Europeia ter apresentado novas orientações para preparar a população para situações de crise. Entre as recomendações está a de ter um kit de emergência que permita assegurar as necessidades básicas durante pelo menos 72 horas, enquanto é mobilizada ajuda. Se ainda não preparou o seu, encontrámos na Amazon uma mochila por 56,91 euros que já inclui vários acessórios de sobrevivência. Mas será que traz tudo o que precisa?

O que inclui esta mochila de emergência à venda na Amazon?

Entre as opções disponíveis na Amazon, escolhemos que custa 56,91 euros. Por menos de 60 euros, a mochila inclui vários acessórios que podem ser úteis numa emergência, sem que seja necessário comprar cada ferramenta em separado.

O que vem incluído na mochila?

Lanterna (sem pilhas);

Machado multifunções com 15 funções;

Pá e pico dobráveis;

Serra de arame;

Dez metros de corda de sobrevivência;

Apito de emergência;

Bússola;

Iniciador de fogo;

Luvas;

Impermeável;

Acessório para garrafa de água;

Tenda.

Todo o equipamento está acondicionado numa mochila de nylon com vários compartimentos e pesa, no total, cerca de 1,5 quilos.

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O que falta acrescentar para ter um kit de emergência completo?

Apesar de incluir várias ferramentas úteis, esta mochila não reúne tudo o que é recomendado para enfrentar uma situação de emergência durante 72 horas. A descrição do produto não faz referência a alguns artigos essenciais, nomeadamente:

Água potável;

Alimentos não perecíveis;

Rádio portátil a pilhas ou de manivela;

Powerbank e carregador de telemóvel;

Pilhas suplentes;

Estojo de primeiros socorros;

Medicamentos habituais;

Produtos de higiene;

Dinheiro em numerário;

Cópias de documentos importantes;

Manta térmica e roupa adequada.

Importa também lembrar que o equipamento deve ser adaptado às necessidades de cada pessoa, sobretudo no caso de famílias com crianças, idosos ou pessoas que tomam medicação regularmente.

Vale a pena comprar esta mochila para preparar um kit de emergência?

Por 56,91 euros, a mochila da AuRiver pode ser um bom ponto de partida para quem ainda não tem qualquer equipamento de sobrevivência preparado. Reúne várias ferramentas úteis numa única compra e permite ter alguns acessórios importantes sempre à mão. No entanto, não deve ser confundida com um kit de emergência completo para 72 horas: será necessário acrescentar água potável, alimentos, medicamentos, um rádio e outros artigos essenciais recomendados pela União Europeia.

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