Esta é provavelmente a mochila de cabine mais bonita que já viu

Descobrimos 5 malas de cabine incríveis com as medidas da Easyjet (desde 14 euros)

Viajar com bagagem reduzida implica, quase sempre, uma escolha entre o prático e o bonito. A maioria das mochilas de cabine cumpre as medidas exigidas pelas companhias aéreas, mas falha no design. São pesadas, rígidas, sem qualquer graça — e só pensamos nelas quando já estamos a fazer a mala. Mas quando encontramos um modelo que é funcional, confortável e ainda fica bem em qualquer fotografia… a história muda. É o caso desta mochila da Amazon, pensada para encaixar na cabine da Ryanair, mas que podia muito bem estar numa montra de loja.

Com um design sóbrio e elegante, em bege com detalhes pretos, esta mochila cumpre na estética e no espaço. Tem 40 x 20 x 25 cm — exatamente o limite permitido como mala pessoal nas companhias low-cost como Ryanair, EasyJet ou Wizz Air — e uma capacidade total de 20 litros. Ou seja, entra sem problema debaixo do assento à sua frente e leva mais do que parece. Uma das avaliações mais recentes diz: “Cabe tudo perfeitamente no compartimento de cabine da Ryanair. Muito prática e muito bem pensada”. E ainda custa menos de 23 euros.

Mas o que faz realmente a diferença nesta mochila é a forma como está organizada. Tem vários compartimentos internos, incluindo um bolso impermeável (perfeito para produtos de higiene ou frascos de cosméticos), espaço acolchoado para portátil e documentos, além de bolsos exteriores para acesso rápido. “Boa organização interior”, lê-se em várias opiniões de clientes. Há ainda detalhes discretos que fazem a diferença, como o orifício para cabo USB, o painel traseiro respirável ou a alça que permite encaixar na mala com rodas.

Adquira a mochila aqui a 22 euros

A qualidade dos materiais também não passa despercebida. Esta mochila está feita com tecido resistente à água, tem costuras reforçadas, fechos robustos e um acabamento que não parece em nada com o de outros modelos de preço semelhante. “Já a usei mais de cinco vezes e está impecável. Satisfeito!” escreveu um dos utilizadores. Com uma média de 4,6 estrelas na Amazon e centenas de elogios, a Ltemziiy está a tornar-se uma escolha de confiança, tanto para escapadinhas de fim de semana como para quem quer deixar de lado malas de cabine aborrecidas.

