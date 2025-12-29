Já a pensar nas viagens do próximo ano? Esta mochila aprovada pela Ryanair custa apenas 19€ e é best-seller

Para quem já anda a pensar nas viagens que se aproximam no novo ano, esta mochila de viagem da Hayayu tem sido uma escolha óbvia para milhares de pessoas. Com 4,6 estrelas de avaliação, baseadas em mais de 10.500 reviews, é um dos modelos mais vendidos da Amazon e teve mais de mil compras só no último mês. Neste momento custa 19,47€, depois de ter estado nos 22€, o que ajuda a explicar porque aparece tantas vezes nas listas de essenciais para viajar sem mala de porão. Foi pensada para cumprir as medidas de bagagem de mão gratuita da Ryanair, cabendo debaixo do assento, e é igualmente aceite por companhias como EasyJet, Vueling ou Lufthansa.

Apesar do tamanho compacto (40 × 20 × 25 cm), a capacidade de 20 litros surpreende quem a usa. Abre a 180 graus, como uma mala, o que facilita muito a arrumação, e inclui compartimentos bem pensados: espaço para o portátil até 13,3”, bolsos de malha e até uma bolsa isolada para roupa húmida. “Cabe tudo, usei-a várias vezes para viagens de 4 ou 5 dias”, escreve um utilizador, enquanto outro destaca que “o espaço é muito bem aproveitado e é fácil de organizar”. O tecido resistente, com costuras reforçadas, ajuda a manter a mochila em bom estado mesmo com uso frequente.

Adquira aqui

No conforto e na segurança também não fica atrás. As alças acolchoadas, o painel traseiro respirável e a fivela peitoral tornam-na cómoda mesmo quando vai cheia. Há ainda um bolso antirroubo escondido na parte de trás e um orifício lateral para passar cabos de carregamento. “É compacta, segura e muito prática para viajar”, resume uma avaliação. No fundo, é o tipo de mochila que resolve o problema da bagagem para escapadinhas de poucos dias — especialmente para quem quer evitar taxas extra e viajar com tudo organizado desde o primeiro momento.