É o maior outlet em Portugal e acaba de receber mais duas marcas incríveis a preços reduzidos

Quem gosta de moda francesa tem agora duas novas paragens obrigatórias no Freeport Lisboa Fashion Outlet. Sandro e Maje acabam de abrir portas no centro de Alcochete, com espaços que são, simultaneamente, as primeiras lojas outlet das duas marcas em Portugal e as maiores boutiques de cada uma no país.

As novas lojas têm cerca de 200 metros quadrados cada e chegam numa altura de transformação do próprio Freeport, que acaba de concluir a renovação da Entrada Principal e de uma nova área da Rua do Canal.

Sandro e Maje estreiam conceito outlet em Portugal

A nova loja da Sandro ocupa cerca de 200 metros quadrados e aposta num ambiente clean e sofisticado, com materiais naturais e tons inspirados na terra.

A oferta inclui peças de pronto-a-vestir, acessórios, artigos de pele e calçado para mulher e homem.

Já a Maje apresenta uma boutique com inspiração mediterrânica, marcada por tons quentes e referências ao artesanato. O espaço tem cerca de 190 metros quadrados e inclui elementos como cerâmica artesanal produzida em Portugal.

A proposta da marca é exclusivamente feminina e reúne moda, acessórios, artigos de pele e calçado, com detalhes de crochet e estampados, além de materiais como couro, lã e denim.

O Freeport está a mudar

A chegada das duas marcas acontece numa nova fase do Freeport, que tem vindo a renovar os seus espaços e a reforçar a oferta de moda premium.

A Entrada Principal e a Rua do Canal foram recentemente renovadas, dando origem a uma zona mais aberta, luminosa e contemporânea. A transformação acompanha também a chegada de novas marcas e conceitos de loja.

Nos últimos tempos, o centro recebeu insígnias como Michael Kors e Lottusse, enquanto marcas como BOSS, Zara Home, Longchamp e Lacoste apostaram em novos conceitos de espaço.