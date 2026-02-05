Facebook Instagram
Calças de treino largas: esta é a nova tendência de moda e nós escolhemos as mais giras e baratas

Recorremos a várias lojas e escolhemos as peças mais giras a preços super acessíveis
Hoje às 12:33
As calças de treino largas e à boca de sino estão a tornar-se a escolha favorita de quem gosta de andar confortável e até mesmo de quem gosta de treinar. Estes modelos são, para além de super giros, extremamente confortáveis, tornando-os perfeitos para o dia a dia ou para momentos de lazer.

Percorremos várias lojas conhecidas, como Kiabi, Primark, Zara, Lefties, Pull and Bear e Stradivarius, e selecionámos os modelos mais giros, que seguem a tendência. O melhor de tudo? Estão a preços super acessíveis, ideais para renovar o visual sem gastar uma fortuna.

Estes modelos podem ser combinados com ténis, camisolas oversized ou até casacos mais estruturados, criando looks descontraídos, modernos e cheios de personalidade. Percorra a galeria acima e veja as peças que escolhemos.

