Uma camisa, dois looks: a tendência que está a fazer sucesso nas redes sociais

Há um mega armazém com biquínis e fatos de banho a partir de 2 euros. E também vende online

A partir de 18 euros: os biquínis e fatos de banho feitos à mão que estão a conquistar as portuguesas

Esta é a nossa textura preferida de roupa de cama. E está a um preço surreal na Primark

As redes sociais voltaram a ditar tendências e, desta vez, a protagonista é uma peça que quase toda a gente tem no armário: a camisa. A mais recente moda passa por dar uma nova vida a esta peça clássica, transformando-a num top original e elegante em apenas alguns passos.

A dica foi partilhada pela criadora de conteúdos Fati, que conta com mais de 37 mil seguidores no Instagram. O truque é simples. Primeiro, a camisa deve ser vestida ao contrário, ou seja, com a parte da frente virada para trás. De seguida, os botões são apertados nas costas. Depois, basta agarrar as extremidades da parte inferior da frente da camisa, dobrá-las e fazer um laço atrás. O resultado é um top diferente, moderno e perfeito para os dias mais quentes.

Para além de permitir criar um visual renovado sem qualquer custo, esta tendência vai ao encontro da crescente procura por soluções criativas e sustentáveis na moda. Em vez de comprar roupa nova, muitas pessoas estão a optar por reinventar peças que já têm em casa.