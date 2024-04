Coleção de Fábio Belo que é homenagem a Alpalhão tem novidades

O blogger Fábio Belo, que integra a rede de parceiros do IOL, continua a sua missão de partilhar com o mundo as tradições de Alpalhão, no concelho de Nisa.

Depois das receitas, a moda é outra das suas expressões de amor às origens. Com base nos padrões tradicionais das vestes da sua terra-natal, e depois da sua coleção de sweatshirts, apresenta agora novidades para a primavera/verão.

“Uma coleção pensada, idealizada e trabalhada durante muito tempo”, referiu Fábio Belo aquando do lançamento das primeiras peças. “Este é o projeto que me tem feito aprender muito. Uma coleção que tem como base as minhas raízes. Uma coleção inspirada nos xailes bordados a matiz típicos de Alpalhão, concelho de Nisa, distrito de Portalegre. A Fábio Collection é uma coleção cápsula unissexo”, explica.

As t-shirts que agora lança para adultos estão disponíveis dos tamanhos SX ao XXL por 15 euros. Percorra a galeria para ver a coleção completa.