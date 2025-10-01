Facebook Instagram
Dicas

Estas 8 peças de roupa fazem-na pelo menos dez anos mais velha, garantem especialistas

Algumas peças de roupa podem acrescentar-lhe anos sem que se aperceba. Especialistas em moda revelam quais são
IOL
Há 2h e 21min
Loja de roupa
Loja de roupa
Foto: freepik
Exercícios para perder a barriga depois dos 40 anos: abdominais para se fazer em pé

É um facto: certas peças de roupa acrescentam-lhe anos sem que se aperceba. Mais do que andar atrás das tendências, o segredo está em saber o que evitar, aquelas peças que, quase sem dar conta, a fazem parecer mais velha do que realmente é. Segundo especialistas em moda, basta abrir o armário para encontrar os principais culpados.

Segundo o site VegOut, estilistas explicam que não se trata de trocar conforto por estilo, mas sim de atualizar escolhas para que transmitam mais energia, elegância e frescura. Há peças que funcionam como um “carimbo” de outra década e podem envelhecer o visual em dez anos ou mais. Eis as oito principais:

1. Armações de óculos desatualizadas: Modelos demasiado pequenos, aros pesados ou formatos típicos dos anos 90 envelhecem instantaneamente. Óculos modernos, com linhas limpas ou cat-eye subtis, fazem toda a diferença.

2. Jeans largos e sem forma: A ganga demasiado larga esconde a silhueta e dá um ar envelhecido. Os cortes direitos, a direito acima do tornozelo e em tons escuros são a alternativa atual.

3. Ombreiras exageradas: Os blazers com ombreiras volumosas remetem de imediato para os anos 80. Hoje privilegia-se a alfaiataria suave, que marca a cintura sem acrescentar volume.

4. Sapatos pesados: Modelos demasiado ortopédicos ou ténis volumosos podem estragar qualquer coordenado. Em contrapartida, ténis elegantes, sabrinas modernas ou saltos blocos conjugam estilo e conforto.

5. Padrões desatualizados: Florais excessivos ou padrões típicos de outras épocas envelhecem o look. Apostar em riscas, formas geométricas ou motivos discretos é a escolha mais intemporal.

6. Sweatshirts com logótipos antigos: Peças largas com marcas ou slogans ultrapassados transmitem desleixo. Os básicos neutros e minimalistas são confortáveis e parecem sempre intencionais.

7. Malas antiquadas: Bolsas rígidas com ferragens antigas e demasiados detalhes datam o visual. Malas modernas apostam na simplicidade e em cores versáteis.

8. Básicos desbotados ou deformados: T-shirts e camisolas gastas envelhecem qualquer conjunto. Renovar regularmente estas peças garante frescura e modernidade.

RELACIONADOS
Exercícios para perder a barriga depois dos 40 anos: abdominais para se fazer em pé
Uma simples mudança fez com que esta mãe perdesse 20 kg em quatro meses (sem dietas nem injeções)
Especialista explica um passo fundamental ao lavar o cabelo para ficar mesmo impecável
Aos 52 anos, influencer mostra-se em excelente forma. Odiava exercício físico e agora faz isto
Loucura das encomendas perdidas chegou à loja que vende Shein e Temu em Portugal
Mais Vistos
00:07:19
Secret Story
Quer terminar a relação? Zé faz desabafo: «Caso contrário já o teria feito (...) acho que é o mais sensato»
tvi
00:04:27
Sporting
Terror em Itália: ultras do Nápoles atacam adeptos do Sporting
maisfutebol
00:20:07
Secret Story
Mala de Leandro atirada à piscina após ser acusado de desarrumar a casa
tvi
00:01:02
Secret Story
Liliana assume que o que sente por Fábio é verdadeiro
tvi
Destaques IOL
Moda
Estas 8 peças de roupa fazem-na pelo menos dez anos mais velha, garantem especialistas
Croissant
Novo Croissant do Pingo Doce conquista os portugueses e já está a desaparecer das prateleiras
Exercícios para perder a barriga
Exercícios para perder a barriga depois dos 40 anos: abdominais para se fazer em pé
Perda de peso
Uma simples mudança fez com que esta mãe perdesse 20 kg em quatro meses (sem dietas nem injeções)
Mais Lidas
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé
Dois às 10
Bruna deixou uma 'ordem' à mãe antes de entrar no Secret Story – e foi cumprida diante de Cristina Ferreira
tvi
Dois às 10
Zé, noivo de Liliana, volta atrás na decisão e deixa nova mensagem
tvi
Laura Figueiredo
«Ela pôs-me na rua»: Laura Figueiredo revela segredo do início do namoro com Mickael Carreira
Guerra
Mudança de 180 graus dos EUA deixa a Ucrânia com um trunfo e a Rússia com um problema
cnn
Sporting
VÍDEO: ultras do Nápoles agridem adeptos do Sporting
maisfutebol