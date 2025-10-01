Estas 8 peças de roupa fazem-na pelo menos dez anos mais velha, garantem especialistas

Exercícios para perder a barriga depois dos 40 anos: abdominais para se fazer em pé

É um facto: certas peças de roupa acrescentam-lhe anos sem que se aperceba. Mais do que andar atrás das tendências, o segredo está em saber o que evitar, aquelas peças que, quase sem dar conta, a fazem parecer mais velha do que realmente é. Segundo especialistas em moda, basta abrir o armário para encontrar os principais culpados.

Segundo o site VegOut, estilistas explicam que não se trata de trocar conforto por estilo, mas sim de atualizar escolhas para que transmitam mais energia, elegância e frescura. Há peças que funcionam como um “carimbo” de outra década e podem envelhecer o visual em dez anos ou mais. Eis as oito principais:

1. Armações de óculos desatualizadas: Modelos demasiado pequenos, aros pesados ou formatos típicos dos anos 90 envelhecem instantaneamente. Óculos modernos, com linhas limpas ou cat-eye subtis, fazem toda a diferença.

2. Jeans largos e sem forma: A ganga demasiado larga esconde a silhueta e dá um ar envelhecido. Os cortes direitos, a direito acima do tornozelo e em tons escuros são a alternativa atual.

3. Ombreiras exageradas: Os blazers com ombreiras volumosas remetem de imediato para os anos 80. Hoje privilegia-se a alfaiataria suave, que marca a cintura sem acrescentar volume.

4. Sapatos pesados: Modelos demasiado ortopédicos ou ténis volumosos podem estragar qualquer coordenado. Em contrapartida, ténis elegantes, sabrinas modernas ou saltos blocos conjugam estilo e conforto.

5. Padrões desatualizados: Florais excessivos ou padrões típicos de outras épocas envelhecem o look. Apostar em riscas, formas geométricas ou motivos discretos é a escolha mais intemporal.

6. Sweatshirts com logótipos antigos: Peças largas com marcas ou slogans ultrapassados transmitem desleixo. Os básicos neutros e minimalistas são confortáveis e parecem sempre intencionais.

7. Malas antiquadas: Bolsas rígidas com ferragens antigas e demasiados detalhes datam o visual. Malas modernas apostam na simplicidade e em cores versáteis.

8. Básicos desbotados ou deformados: T-shirts e camisolas gastas envelhecem qualquer conjunto. Renovar regularmente estas peças garante frescura e modernidade.