OPINIÃO | Surpreendente desfile de moda no "Nisa em Festa"

Foi no passado sábado, 27 de julho, que aconteceu um desfile de moda integrado no evento "Nisa em Festa", em Nisa, no Alentejo. Na noite em que subiram ao palco David Carreira e Luísa Sonza, a organização do evento surpreendeu todos os presentes com um irreverente desfile de moda que marcou o regresso do modelo Luís Borges às passerelles.



Este desfile foi idealizado por Idalina Trindade, Presidente da Câmara Municipal de Nisa, e teve como tema os trajes de Nisa. A criação dos 23 modelos esteve a cargo do Município de Nisa em colaboração com a Gigiart e Rosário Rodrigues, que fez uns exuberantes brincos em frioleiras.

Percorra a galeria que preparamos para si e veja as fotografias e os detalhes deslumbrantes dos trajes apresentados neste evento inesquecível.