Looks outono inverno 2023? Esta é a peça tendência de que mais se fala

Todas as estações, surgem novas tendências que dominam as ruas. Em 2022, as botas Ugg voltaram em força, assim como os casacos bomber. Antes disso, foram as botas de sola grossa e os blazers de pele. Este ano, parece que a moda se vira para outro lado e mantém o revivalismo que temos visto nos últimos tempos.

A moda dos anos 2000 parece ter reconquistado o seu espaço. As t-shirts justas e curtinhas como as que Britney Spears usava na altura do Toxic voltaram em força, assim como as molas de cabelo e as calças largas ou direitas. Este outono, a peça que está na moda também vem diretamente do início do século XXI. Falamos das calças cargo em tom verde que vai querer adicionar ao seu armário.

A conclusão surge num novo estudo levado a cabo pela Boohoo que analisou dados do Pinterest para perceber quais as peças mais pesquisadas na plataforma. Com um aumento de 168% nos últimos 30 dias, as calças cargo verdes estão no topo da lista.

De acordo com a Boohoo, citada pela Best Life, uma das razões para que este item esteja tão popular é o facto de te sido visto em várias celebridades, como Addison Rae, Hillary Duff e Oprah, o que mostra o quão versáteis são.

Como usar a peça da moda desta estação

Para quem esta habituado a usar calças de ganga, saber como combinar as calças cargo verdes poderá não ser fácil.

Especialistas da Boohoo recomendam os tons terra e o cinzento para conjugar com calças cargo verdes. Para um look mais simples, uma t-shirt branca é sempre uma boa opção.

Na hora de comprar as calças, é recomendado que se tenha em atenção a altura de cintura. Se é para serem usadas no escritório, a melhor opção será com cintura média ou alta. Se é para combinar com um crop top ou um corpete para sair à noite ou ir jantar fora, cintura descida poderá ser a opção mais divertida.

Outras tendências a manter debaixo de olho

As calças cargo vedes não são a única tendência a dominar este outono. De acordo com os dados do Pinterest, outras peças tiveram uma grande subida no número de pesquisas nos últimos tempos.

Com um aumento de 129%, os casacos bomber de couro parecem também estar na moda nesta época mais fria. Combinam com praticamente qualquer roupa, são uma opção intemporal e até se pode ir ao armário buscar o da mãe porque ficam mais interessantes com a passar do tempo.

As saias midi em cetim estão também a ser muito pesquisadas, com um aumento de 127%. Esta opção é perfeita para elevar um look e fazer com que pareça mais elegante, explica a Bohoo.

Com uma subida mais modesta de 37%, surgem as camisas de flanela que parecem estar a voltar à ribalta graças a celebridades como Hailey Bieber, que já foi vista com esta peça.

Em termos de calçado, as botas Chelsea tiveram um aumento nas pesquisas de 67% e as botas com pelo uma subida de 83%.

Veja na galeria alguns exemplos destas tendências!