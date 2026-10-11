Nem só de linho se faz a Adolfo Domínguez. Marca estreia-se na ModaLisboa com peças repletas de brilho e textura

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Há algo quase mágico em entrar num espaço cheio de mentes criativas: sentimo-nos inspirados e parece que as ideias saltam de cabeça em cabeça. É exatamente isto que acontece mal pisamos o Pátio da Galé, onde decorre a ModaLisboa. Para qualquer lado que se olhe, sentimo-nos rodeados de gente que não tem medo de ser irreverente: camisas com folhos, corpetes pretos, formas e cores sempre diferentes.

A Adolfo Domínguez, marca galega que celebra este ano 50 anos, estreou-se na ModaLisboa com a coleção primavera-verão 2027, Croma. O nome vem do grego, significa cor, e confesso que me conquistou de imediato: é uma palavra curta, quase poética, a recordar-nos que a cor nasce da luz.

Já dentro da sala, a cada modelo que passava, pensava o mesmo: usava. Mas algo curioso aconteceu: apesar de ser fã de tons neutros como o branco, o preto e o cinzento, e de peças brilhantes, foram exatamente as cores que me ficaram na cabeça à saída: um verde, um laranja vivo e um tom entre o rosa-velho e o lilás. São cores que não uso e em que não me revejo, e mesmo assim não parei de pensar nelas.

Curiosamente, as roupas de que mais gostei foram quase todas masculinas: cortes diferentes e muito elegantes, como um casaco que me fez lembrar um quimono. É o que usaria no dia a dia, sem pensar duas vezes. A transparência e o brilho, que tanto me atraem, estavam presentes em várias delas. E se tivesse de escolher uma peça feminina, seria uma camisa comprida de lantejoulas cor de champanhe, solta sobre umas calças largas.

Mas se há um pormenor que me fez sorrir, foi um tufo de plumas num tom entre o dourado e o castanho, preso ao ombro como uma espécie de pompom. Apareceu em mais do que uma peça, de linhas sóbrias, e é daqueles detalhes que nos ficam na memória. Para mim, foi um toque inesperado e divertido, e é tão bom quando a moda junta elementos opostos, como a elegância e o humor.

Só lamento que tudo tenha passado tão depressa. Saí do desfile inspirada, repleta de ideias e com um olhar renovado para tudo o que é belo.