Não precisa de um Dyson nem de ferramentas caras. Com este modelador vai conseguir fazer tudo

É comum encontrarmos ferramentas de cabelo fantásticas que custam entre 300 e 500 euros. São impressionantes, mas o preço faz-nos hesitar. Foi por isso que este modelador da Bopcal chamou a nossa atenção: promete fazer tudo o que os aparelhos premium fazem, mas por um preço muito mais acessível. Com uma classificação média de 4.7 estrelas na Amazon e avaliações muito positivas, decidimos investigar. "Comprei este modelador 5 em 1 e fiquei surpreendida com o quão prático é", partilha uma compradora satisfeita. "Tem um motor super potente que seca o cabelo num instante, e com a tecnologia iónica, o meu cabelo fica suave e sem frizz."

Imagine começar o dia sem ter de usar três aparelhos diferentes para conseguir o penteado que deseja. Ou ter finalmente uma ferramenta que permite fazer caracóis perfeitos sem precisar de ir ao cabeleireiro. É isso que este aparelho promete: secar, alisar, encaracolar e dar volume ao cabelo, tudo com a mesma ferramenta.

Potência que impressiona

O motor de 110.000 RPM é uma das características mais elogiadas deste aparelho, garantindo uma secagem ultra rápida do cabelo. "Para secar o cabelo a 80%, só preciso de cerca de 7 minutos", partilha uma utilizadora. A tecnologia iónica, com 300 milhões de iões negativos, ajuda a eliminar o frizz e a selar as cutículas, deixando o cabelo mais suave e brilhante.

5 funções num só aparelho

O kit inclui cinco acessórios diferentes que permitem secar, alisar, encaracolar e dar volume ao cabelo. O sistema de encaixe é simples, e os acessórios são fáceis de trocar. "Os acessórios para encaracolar são fantásticos, apanham e enrolam a madeixa automaticamente, não é preciso ter experiência nenhuma", explica uma utilizadora satisfeita.

Resultados que surpreendem

"Em quanto chegou, a minha mulher não conseguiu esperar e foi logo experimentar. Está super encantada e os caracóis ficaram mesmo bonitos, conseguiu fazê-los num instante", partilha um comprador. Outro aspeto muito elogiado é a rapidez: "Lavo o cabelo quase todos os dias e é uma maravilha como seca sem queimar o cabelo e com muita rapidez", explica uma utilizadora satisfeita.

Proteção e conforto

O controlo inteligente de temperatura protege o cabelo de danos causados pelo calor. Inclui três níveis de temperatura (frio/médio/quente) e duas velocidades. O kit vem ainda com uma luva de proteção e dois ganchos de fixação. O cabo rotativo de 360 graus facilita a utilização, e o design ergonómico torna-o fácil de manusear.

