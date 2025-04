Não precisa de um Dyson Air Wrap. Este modelador faz o mesmo e é 5 vezes mais barato

Este artigo pode conter links afiliados*

O cabelo perfeito, volumoso e brilhante que vemos nas revistas e nas redes sociais tornou-se um objetivo para muitas pessoas. Não é por acaso que o Dyson Air Wrap se transformou num objeto de desejo, quase mítico, prometendo resultados profissionais sem sair de casa. Contudo, o seu preço elevado coloca-o fora do alcance de muitos orçamentos.

Felizmente, a tecnologia de modelação capilar evoluiu significativamente nos últimos anos, e existem agora alternativas que oferecem resultados surpreendentemente semelhantes por uma fração do custo. Este modelador promete transformar a sua rotina de styling e dar ao seu cabelo um aspeto profissional, sem que seja necessário investir os 500 euros que custaria um Dyson.

My Wave: a alternativa que redefine a modelação capilar

A sugestão que trazemos hoje é o My Wave, um modelador esteticamente atrativo que funciona com tecnologia Coanda, o mesmo princípio utilizado pelo Dyson Air Wrap. Esta tecnologia cria um efeito que atrai o cabelo para a escova ou acessório através de um fluxo de ar avançado, permitindo modelar sem danificar os fios.

Com um motor potente e tecnologia avançada, este aparelho consegue criar estilos definidos e suaves que parecem acabados de sair do cabeleireiro. "Foi uma surpresa total. Comprei-o para experimentar algo diferente e fiquei impressionada. Seca rápido, dá volume e o cabelo fica com um brilho incrível", revela uma compradora nas suas avaliações.

Com seis acessórios intercambiáveis, incluindo escovas modeladoras, varas para caracóis e duas escovas redondas de diferentes tamanhos, este aparelho adapta-se a qualquer estilo e necessidade.

Desempenho, versatilidade e facilidade de utilização num só aparelho

O que realmente conquista os utilizadores do My Wave é a combinação entre potência, versatilidade e simplicidade de utilização. "Seca rápido e é fácil de usar, deixa muito brilho no cabelo", partilha um comprador. Com dois níveis de velocidade e três configurações de calor, este modelador adapta-se a diferentes tipos de cabelo e estilos, enquanto os indicadores luminosos tornam a experiência mais intuitiva, mesmo para quem não tem experiência com este tipo de ferramentas.

Outro detalhe que faz a diferença é a função Cool Shot, que ajuda a fixar o penteado, prolongando a sua durabilidade ao longo do dia. "Bom secador e excelentes escovas modeladoras. É super cómodo, leve, fácil de manusear e potente nas três temperaturas disponíveis. Seca o cabelo rapidamente e deixa-o com mais brilho e volume", descreve outra compradora satisfeita.

Entre quem já testou várias opções no mercado, a opinião é unânime: "Experimentei outros semelhantes, mas este foi o que finalmente comprei. Tem a melhor potência, os melhores acessórios e um preço justo. Trata muito bem o cabelo e os resultados são espetaculares".

Por 98 euros, este modelador torna-se um investimento acessível que promete acompanhar a sua rotina de beleza durante muitos anos. Porque quando se trata do nosso cabelo, fazemos tudo para o ver brilhante, saudável e sempre impecável.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.