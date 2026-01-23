Facebook Instagram
Dyson, cuidado: o modelador de cabelo que conquistou as redes sociais está no Pingo Doce

IOL
Há 3h e 7min
Nunca mais deixe o seu vestido cair do cabide: esta é a forma mais fácil para pendurá-lo

O Pingo Doce vai disponibilizar, entre os dias 23 e 26 de janeiro, um dos produtos de beleza mais falados do momento: o modelador de cabelo Hoffen Expert, um conjunto multifunções que promete facilitar o dia a dia e garantir resultados profissionais em casa.

A novidade ganhou destaque depois de a criadora de conteúdos Mariana Aleixo ter revelado nas redes sociais qual o modelador que utiliza para conseguir um cabelo sempre ondulado, arranjado e com aspeto natural. A partilha despertou a curiosidade de muitos seguidores, que rapidamente começaram a questionar onde podiam comprar o aparelho.

O modelador inclui vários acessórios para diferentes estilos de penteado, conta com função iónica, três níveis de temperatura e três velocidades, adaptando-se a diferentes tipos de cabelo. Durante este período promocional, o produto estará disponível com 40% de desconto, por 59,99 euros, face ao preço habitual de 99,99 euros.

 

