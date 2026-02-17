Facebook Instagram
“Ficou o máximo”: A máquina de ondas sereia que conquistou Rebeca Caldeira

IOL
Há 3h e 55min

Este artigo pode conter links afiliados*

A tendência das “ondas de sereia” voltou a invadir as redes sociais e desta vez foi Rebeca Caldeira quem se rendeu ao modelador viral da TYMO. Num vídeo partilhado com os seguidores, a influencer mostra passo a passo como utiliza o aparelho e não esconde o entusiasmo com o resultado final.

Enquanto demonstra o funcionamento da máquina, explica que já aplicou protetor térmico e vai acompanhando a temperatura no ecrã até atingir o nível selecionado, momento em que o aparelho emite um aviso sonoro. “Isto apita para vocês saberem o tempo ideal para deixarem no cabelo”, refere.

O resultado são ondas definidas, volumosas e com aquele efeito descontraído de praia que nunca sai de moda. “Malta. É super diferente do que eu costumo utilizar, mas eu adoro por ser diferente”, remata. Nos comentários, os seguidores confirmaram o sucesso com reações como “Ficou o máximo”, “Amo” e “ficou super giro”.

Ondas de praia em poucos minutos

O aparelho em questão é o TYMO ROVY, um modelador de cabelo tipo  para conseguir as populares beach waves de forma rápida e intuitiva. Disponível na Amazon, soma uma classificação média de 4,6 estrelas, com mais de 11.400 avaliações, refletindo a forte adesão por parte dos utilizadores.

Com um design de três tubos de 25 mm, o TYMO ROVY cria ondas largas, definidas e com aspeto natural. Graças à tecnologia de aquecimento de dupla face, o efeito mantém-se por mais tempo, mesmo em cabelos mais difíceis de modelar.

Adquira o modelador aqui

Tecnologia pensada para facilitar e proteger

Ideal para quem não tem grande prática com modeladores tradicionais, este aparelho funciona através de um sistema de pinça simples. Basta posicionar, pressionar e repetir ao longo do comprimento do cabelo. Não é necessário enrolar madeixas manualmente nem dominar técnicas complicadas.

Entre os principais destaques técnicos estão o revestimento de cerâmica turmalina T-GLOSS, que liberta 40 milhões de iões negativos para reduzir o frizz e aumentar o brilho, cinco níveis de temperatura ajustáveis entre 140ºC e 220ºC visíveis num ecrã LED, e aquecimento rápido PTC pronto a usar em apenas 30 segundos. A estrutura com proteção anti-queimaduras ajuda ainda a evitar contacto direto com o calor no rosto, pescoço ou dedos.

“Vou ter mesmo de comprar”

Tal como acontece com muitos gadgets virais, a demonstração da influencer teve impacto imediato. Entre as milhares de avaliações na Amazon multiplicam-se elogios como “Resultados incríveis”, “Muito útil para quem não tem jeito” ou “As ondas aguentaram o dia todo, até depois de dormir”.

Muitos destacam a rapidez, menos de cinco minutos para modelar o cabelo, o volume conseguido e a durabilidade do efeito sem necessidade de laca ou fixador.

Se as ondas sereia voltaram a ser tendência, esta pode ser uma das formas mais simples de as conseguir em casa, sem técnica profissional e sem perder demasiado tempo ao espelho.

Veja aqui o vídeo de Rebeca Caldeira:

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

