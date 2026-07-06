Sim, já é adulta e casou-se: veja como está hoje a "menina mais bonita do mundo"

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Thylane Blondeau, a modelo francesa que ficou conhecida em todo o mundo por ter sido apelidada de "a menina mais bonita do mundo" ainda em criança, vive uma nova etapa da sua vida. Aos 25 anos, casou-se com Ben Attal, numa cerimónia civil realizada em Paris, na presença de familiares e amigos mais próximos.

De acordo com a revista People, o casamento aconteceu poucos meses depois de o casal ter anunciado o noivado, em março deste ano. A cerimónia decorreu de forma discreta e reuniu apenas os convidados mais próximos, assinalando um momento especial na vida da modelo, duas décadas depois de se ter tornado um fenómeno mundial.

Para o grande dia, Thylane Blondeau escolheu um vestido de noiva branco de alta-costura, criado pela estilista Eva Bouskila, que conjugou com um bouquet de copos-de-leite. Já Ben Attal optou por um clássico fato azul-escuro. Nas redes sociais, a modelo mostrou alguns dos momentos da cerimónia, desde os preparativos até à assinatura dos documentos e à celebração com os convidados.

Na legenda das fotografias do casamento, escreveu apenas: "Casamento civil em Paris. Um dia que levaremos connosco para sempre."

A carreira de Thylane começou ainda antes do reconhecimento mundial. Aos três anos, desfilou para o estilista Jean Paul Gaultier, depois de um encontro inesperado em Paris. Mais tarde, trabalhou para marcas como Dolce & Gabbana, Miu Miu e Hugo Boss, além de se tornar embaixadora da L'Oréal Paris.

Apesar da enorme exposição mediática, a modelo revelou, anos mais tarde, que nunca percebeu verdadeiramente o impacto daquele título enquanto era criança.

"Quando somos pequenos, não ligamos muito. As pessoas diziam que eu era a menina mais bonita do mundo e eu só queria brincar com o meu iPad", recordou numa entrevista ao The Telegraph.

Em 2018, voltou a dar que falar ao liderar a lista das 100 caras mais bonitas do mundo, elaborada pela TC Candler, reforçando o estatuto de um dos rostos mais conhecidos da moda internacional.

Nos últimos anos, a francesa também enfrentou um problema de saúde. Em 2021, revelou que foi submetida a uma cirurgia de urgência para remover um quisto no ovário, depois de vários meses a sentir dores intensas. Através das redes sociais, aproveitou a experiência para sensibilizar os seguidores sobre a importância de não ignorar os sinais do corpo.

Atualmente, Thylane Blondeau continua ligada ao universo da moda e da criação de conteúdos, mantendo uma forte presença nas redes sociais, onde partilha regularmente momentos da sua vida profissional e pessoal. Duas décadas depois de conquistar o mundo ainda em criança, continua a ser uma figura de destaque, agora numa fase completamente diferente da sua vida.