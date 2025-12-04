Facebook Instagram

São gémeas, mas só uma delas se transformou numa das modelos mais famosas do mundo

Estas meninas têm hoje 45 anos e uma delas é conhecida no mundo inteiro
Hoje às 11:43
Lembra-se das gémeas mais bonitas do mundo? Veja como cresceram!

As irmãs gémeas que em crianças quase se confundiam não podiam ser mais diferentes hoje. Uma delas acabou por se tornar numa das modelos mais bem pagas do mundo: Gisele Bündchen. A outra, Patricia, mantém-se mais discreta, mas continua a ser presença fundamental na vida da top model brasileira.

Neste verão, as duas irmãs posaram a propósito do seu aniversário e também da mãe, que morreu no ano passado. "Sou imensamente grata por mais uma volta ao sol e ainda mais grata por ter passado esse dia na natureza, cercada de amor e da minha família", escreveu a modelo brasileira. "Hoje também é o aniversário da minha mãe. Sentimos muito a sua falta, mas sabemos que ela está sempre conosco. Sigo confiando e acolhendo a vida de coração aberto, com profunda gratidão por tudo o que ainda está por vir. Muito amor a todos", partilhou ainda. 

Embora Gisele tenha cinco irmãs, é a sua gémea, conhecida por Pati, quem assume o papel de ‘manager’ e a acompanha de perto, como escreveu a revista People em 2023.

"A minha família é tudo para mim e as minhas irmãs são as minhas melhores amigas, mesmo que por vezes discordemos", disse Gisele à revista norte-americana. "A família é o que nos dá base, são os nossos maiores professores e ajudam-nos a tornarmo-nos em quem somos”, sublinhou.

