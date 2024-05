O que aconteceu aos Modern Talking? Veja como estão hoje, aos 61 e 70 anos

Lembra-se do menino do ‘Sexto Sentido’? Veja como é hoje!

Foram uma das bandas mais icónicas dos anos 80 e, mesmo entre aqueles que não se recordam do nome do duo ou de cada um dos seus cantores, é quase impossível ter vivido esta década e não reconhecer os grandes êxitos da dupla alemã: "You're My Heart, You're My Soul"? Estas palavras fazem abrir a porta à nostalgia.

Mas, como estão hoje Dieter Bohlen e Thomas Anders? Em 2003, cada um seguiu o seu caminho individualmente, mas ambos continuam a ter um papel no mundo da música.

Thomas Anders, que hoje tem 61 anos, lançou-se logo numa carreira a solo depois do fim da banda. Já lançou vários álbuns e continuou a dar concertos, como o que deu em Portugal no ano passado, onde foi calorosamente recebido pelo público. O músico alemão manteve-se ativo na indústria musical.

Por sua vez, depois do fim dos Modern Talking, Dieter Bohlen dedicou-se a novos projetos musicais e à televisão. Tem hoje 70 anos e foi jurado num popular programa na Alemanha, no qual foi responsável por lançar novos talentos na indústria musical. Além de ser um mentor influente, Bohlen também lançou várias compilações das suas canções e continuou a trabalhar como produtor musical.

O impacto dos Modern Talking na música pop é incontornável e prova disso é que, mesmo após décadas, as suas canções continuam a ser ouvidas e reconhecidas por milhões de pessoas.

