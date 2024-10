A roupa não secou por causa da chuva? Saiba como eliminar o cheiro a humidade

Já lhe aconteceu pegar na sua roupa depois de a tirar da corda, aproximá-la do nariz para sentir o cheiro a lavado e, em vez disso, sentir um odor desagradável? Infelizmente, isto é muito comum e a culpada é mesmo a humidade.

Começa o tempo mais húmido e chuvoso e com ele chegam as dores de cabeça com a roupa. Em Portugal, temos muito o hábito de pôr a roupa no exterior a secar. Mas, com a chuva, isto torna-se impossível e passamos a usar o estendal dentro de casa. O problema é que a roupa demora muito mais tempo a secar e acaba por ganhar odores.

Quando deixamos a roupa húmida em sítios fechados e com pouca circulação de ar, a água acaba por ficar presa nas fibras. Isto cria o ambiente perfeito para o aparecimento de bolor que ajuda a contribuir para o mau cheiro.

Então, como é que conseguimos evitar que as roupas fiquem com este cheiro e até eliminar o odor das peças já lavadas e secas? O site Lifestyle Clothesline partilhou algumas dicas que vão ajudar a contornar este problema nesta altura do ano mais húmida.

Utilizar o método do burrito

O método do burrito pode ajudar a evitar o cheiro a humidade que fica na roupa, já que diminui o tempo que as peças demoram a ficar completamente secas. Como explicámos neste artigo, o que tem de fazer é estender uma toalha seca e colocar a peça que precisa que seque mais depressa em cima. Depois é enrolar os dois de forma e pressionar para retirar o excesso de água, que será absorvido pela toalha.

Esta técnica é feita com uma peça de cada vez, por isso, será mais indicada para ser usada com tecidos delicados ou que têm mais tendência a reter água.

Atenção aos níveis de humidade dentro de casa

Quando se seca roupa dentro de casa, uma coisa que se deve ter em atenção é o nível de humidade no ar que deve ficar sempre por volta dos 40% para evitar o crescimento de bolor e outras bactérias.

Para conseguir controlar, invista num medidor de humidade e tenha em atenção os níveis que estão. Pode precisar de abrir janelas ou investir num desumidificador para controlar o problema. De acordo com o Lifestyle Clothesline, ter o desumidificador a funcionar por 3 horas ao pé da roupa a secar reduz significativamente o risco de ficar a cheirar a mofo.

Tenha atenção às borrachas na sua máquina de lavar roupa

Se não tem por hábito limpar as borrachas da máquina de lavar roupa, recomendamos que comece a fazê-lo. Muitas vezes, esta zona começa a ter bolor que interfere com o cheiro da roupa. Vá limpando para evitar a acumulação e garantir que a roupa fica sempre lavada.

Otimize a circulação de ar

Para garantir que a roupa dentro de casa seca o mais depressa possível, vai ter de otimizar a circulação de ar. Tenha em atenção como pendura a roupa, garantindo que há espaço entre as peças para que o ar possa passar. Pode também utilizar uma ventoinha para garantir que a secagem é mais rápida.

Garanta que a roupa fica realmente seca

O cheiro a mofo muitas vezes surge depois de arrumarmos a roupa. É que, com a pressa de libertar o estendal, acabamos por pôr no armário roupa que não está 100% seca.

Se sente que acaba por arrumar a roupa antes do tempo porque o estendal está sempre a atrapalhar, pense em investir numa opção de teto, como esta, que não ocupa espaço.

Garanta uma boa lavagem

Também é preciso ter em atenção a lavagem da roupa para garantir que não fica com cheiro a humidade. Use um bom detergente, adaptado aos tecidos e que possa eliminar odores mais fortes. Pode também adicionar vinagre ou bicarbonato de sódio à lavagem para eliminar odores e bactérias que possam estar entre as fibras.

Outra coisa a que tem de ter atenção é a carga da máquina. Não encha em demasia o tambor, já que isso faz com que não haja espaço para que o detergente e a água cheguem a todas as partes das peças. A regra geral dita que não se deve encher a máquina a mais de três quartos.

Experimente óleos essenciais

Uma boa forma de manter os odores afastados é com óleos essenciais. Adicione umas gotas na lavagem ou até mesmo na secagem, caso use uma máquina de secar roupa. Em alternativa, pode fazer um spray caseiro para pôr na roupa seca.

O site Lifestyle Clothesline recomenda começar com uma mistura de óleo de tea tree e ylang-ylang, já que têm propriedades antibacterianas e antimicrobianas. Ponha pouca quantidade que os óleos são concentrados e, por isso, muito intensos.