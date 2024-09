Estes truques eliminam o cheiro a mofo da roupa guardada sem ter de a lavar

Roupa com cheiro a mofo

Com certeza já lhe aconteceu ir buscar uma peça de roupa ao armário que já não usa há algumas semanas e quando a aproximou do rosto percebeu que estava com o cheiro terrível a mofo. Isto acontece por várias razões, mas há formas de resolver o problema que não passam por pôr a máquina a lavar.

A roupa fica com cheiro a humidade por diversas razões: pode ser por ter sido guardada quando ainda não estava bem seca, porque a deixamos muito tempo fechada na máquina de lavar depois de acabar a lavagem ou só porque ficou fechada em armário sem ventilação.

Tirar o odor a mofo pode não ser muito difícil quando há tempo para lavar a roupa. O problema é mesmo quando se quer eliminar o cheiro desagradável rapidamente. O site espanhol Semana partilhou algumas sugestões de como deixar as peças a cheirar outra vez a limpo.

Uma opção simples é pendurar a roupa no exterior por alguns minutos para arejar. Se o dia estiver soalheiro, os raios solares vão ajudar a eliminar as bactérias. No entanto, tenha em atenção que a exposição excessiva ao sol poderá debotar a roupa.

Outra solução muito prática é congelar a roupa já que as temperaturas baixas ajudam a eliminar as bactérias. Basta colocar num saco de plástico e colocar no congelador.

Se precisa de resolver o problema de forma realmente rápida, o banho quente é a melhor solução. Basta colocar água bem quente numa taça com um bocadinho de vinagre e pendurar a roupa por cima, sem tocar na mistura. Para tornar este método ainda mais eficaz, tome banho ao mesmo tempo para criar ainda mais vapor.

A última dica para eliminar os maus odores da roupa é um ingrediente quase milagroso no mundo da limpeza: o adorado bicarbonato de sódio. Recomenda-se que polvilhe um pouco deste produto nas áreas onde o mau cheiro é mais percetível, deixando atuar durante uns minutos. Depois é só sacudir bem.