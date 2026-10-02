Parece um detalhe, mas pode fazer diferença: está a usar as molas da roupa da forma certa?

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As molas da roupa fazem parte da rotina de quase todas as casas, mas há um pormenor no seu desenho que pode passar despercebido. Algumas têm duas aberturas junto às extremidades e, segundo a La Razón, cada uma pode ter uma função diferente.

A abertura mais pequena, junto ao centro da mola, deve ser usada para prender a mola ao estendal. Já a maior, localizada mais perto das pontas, serve para segurar a roupa.

A lógica é simples: desta forma, a mola mantém uma pressão mais firme no estendal e mais suave sobre o tecido. Usá-la ao contrário pode contribuir para deixar marcas, vincos ou rugas na roupa, que depois podem obrigar a passar a ferro.

Onde colocar as molas

A posição também depende do tipo de peça. Para evitar deformações, há algumas recomendações simples:

Camisolas e blusas: pelo fundo da peça, evitando os ombros;

Calças e jeans: pelos baixos das pernas;

Vestidos e saias: pela cintura ou por costuras mais resistentes;

Meias e roupa interior: pela zona do elástico.

Outro hábito que pode ajudar é sacudir a roupa antes de a estender, para que fique o mais direita possível enquanto seca.

A La Razón recomenda ainda deixar a roupa escura à sombra, reduzindo a exposição direta ao sol, e guardar as molas num local protegido da chuva e da exposição solar quando não estão a ser utilizadas.

No fundo, é um pequeno detalhe que pode tornar a tarefa de estender a roupa mais simples — e, potencialmente, poupar algum trabalho na hora de pegar no ferro.