Um ator norte-americano que participou em séries como 'The Blacklist', 'Severance' e 'Law & Order' escolheu Monção para instalar a base europeia da sua produtora de cinema e televisão. Johnny Bermúdez vive no Alto Minho desde 2023, depois de ter decidido deixar os Estados Unidos com a mulher, e prepara agora um novo capítulo profissional a partir de Portugal.

A Coded Studios, empresa independente fundada pelo ator e empresário, vai instalar-se no Monção Habitat Criativo – Incubadora de Empresas. O objetivo é desenvolver e produzir séries e longas-metragens originais em Portugal e Espanha, aproveitando a proximidade entre o Alto Minho e a Galiza.

A escolha de Monção tem uma história que começou longe dos negócios. Em declarações ao jornal galego 'La Voz de Galicia', Bermúdez contou que ele e a mulher estavam cansados do clima político e social dos Estados Unidos e procuravam um lugar onde pudessem começar de novo.

O casal ponderou Portugal e Espanha e acabou por chegar a Monção quase por acaso. Alugou inicialmente um alojamento na região, gostou da experiência, prolongou a estadia e, depois de várias visitas, decidiu estabelecer-se no concelho, onde vive desde 2023.

De Wall Street às séries de televisão norte-americanas

A história profissional de Johnny Bermúdez também tem várias mudanças de cenário. Natural de Brooklyn, em Nova Iorque, e com raízes porto-riquenhas, o empresário trabalhou durante 12 anos na área da banca privada, passando por instituições financeiras como a JP Morgan, Citibank e Wells Fargo.

Em 2015, decidiu abandonar o setor financeiro e inscrever-se numa escola de representação. Desde então, tem conciliado o trabalho como ator com a atividade de cineasta e produtor.

Ao longo do percurso, participou em produções televisivas conhecidas, entre as quais 'Law & Order: Special Victims Unit', 'Blue Bloods', 'American Horror Story', 'The Blacklist' e 'Severance'. Os papéis foram, segundo o próprio reconhece ao jornal galego, participações de dimensão reduzida, mas permitiram-lhe ganhar experiência no universo da televisão.

Agora, é sobretudo na produção audiovisual que pretende concentrar os seus esforços.

Monção será a base europeia, mas Vigo também está nos planos

A Coded Studios mantém a sua área de negócio e desenvolvimento em Nova Iorque, mas escolheu Monção para instalar a estrutura europeia de produção.

A intenção é trabalhar dos dois lados da fronteira e aproveitar as oportunidades existentes no setor audiovisual português e galego. Nesse sentido, Vigo surge como uma das principais apostas de Bermúdez, que já manteve contactos com a Vigo Film Commission.

Aliás, o empresário admite que poderá vir a filmar mais na cidade galega do que em Portugal, apesar de residir em território português.

A estratégia passa por envolver profissionais de ambos os países, desde atores a técnicos e parceiros de produção. A produtora pretende ainda trabalhar com uma estrutura ligeira e preservar a propriedade intelectual das histórias que desenvolver.

Um dos projetos em preparação é 'The Villain's Code', um thriller que começou por ser uma curta-metragem e que passou pelos festivais de Palm Beach e Coney Island, onde foi distinguido em 2023. O projeto está agora a ser desenvolvido para uma série, com referências ao universo de personagens como James Bond, Jason Bourne e Jack Reacher.

De acordo com o 'La Voz de Galicia', Bermúdez prevê filmar a série em Vigo em janeiro de 2027, estando a procurar financiamento para avançar com a produção.

Uma incubadora criada para atrair novos negócios a Monção

A instalação da Coded Studios acontece no Monção Habitat Criativo, uma incubadora de empresas inaugurada em outubro de 2022, depois de um investimento superior a 200 mil euros na reconversão de um antigo armazém da CP.

O espaço foi criado para apoiar empreendedores, dinamizar a economia local, diversificar as atividades empresariais e contribuir para a criação de emprego no concelho.

A atração de uma produtora com atividade internacional representa uma nova ligação de Monção ao setor audiovisual e ao mercado transfronteiriço. Segundo a informação disponibilizada pela autarquia, a incubadora tem atualmente sete empresas instaladas.

A aposta de Johnny Bermúdez coloca assim uma vila do Alto Minho no mapa de um projeto que pretende cruzar Portugal, Espanha e Estados Unidos através do cinema e da televisão. O desafio será agora transformar a escolha de Monção em produções concretas e oportunidades para os profissionais dos dois lados da fronteira.