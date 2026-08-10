Mónica Jardim foge à confusão do Algarve e refugia-se num paraíso português com praias enormes e muito sossego

Há quem procure o verão entre multidões, filas e praias cada vez mais concorridas. E há quem prefira fazer precisamente o contrário. Mónica Jardim parece saber bem de que lado está: quando chega a altura de abrandar, é para o Alentejo Litoral que olha.

A apresentadora da TVI tem mostrado nas redes sociais vários momentos passados por esta região, entre paisagens alentejanas, praia, natureza e aquele ritmo mais lento que parece pedir para desligar do mundo.

A ligação de Mónica Jardim ao Alentejo Litoral está, aliás, longe de ser recente. Alcácer do Sal ocupa um lugar especial na vida da apresentadora. Em 2022, revelou publicamente a paixão pela cidade e pelo Sado e avançou, com um sócio, com a SunRice Tours, um projeto de passeios sustentáveis pelo rio. Na altura, descrevia Alcácer como uma cidade que a conquistou “desde o primeiro segundo” e uma paragem habitual no regresso da praia da Comporta.

A ligação mantém-se. Em março deste ano, uma entrevista publicada pela Lux confirmou que Mónica Jardim tem, com o namorado, Diogo, um projeto de turismo rural em Alcácer do Sal, região que escolheu também para construir uma parte importante da sua vida fora dos ecrãs.

Não surpreende, por isso, que o Alentejo Litoral continue a aparecer associado aos seus momentos de pausa. Já em publicações anteriores, a apresentadora partilhou imagens de Alcácer do Sal e Santa Susana, acompanhadas de mensagens que deixam clara a relação afetiva com o lugar.

Um verão longe da confusão

Entre o estuário do Sado, arrozais, pinhais, lagoas e uma extensa linha de costa, o Alentejo Litoral tem uma característica cada vez mais rara no verão: espaço para respirar.

É uma região onde a praia pode significar longos areais, dunas, água azul e horizontes abertos. Onde o fim da tarde convida a ficar mais um pouco. E onde o silêncio, a natureza e o ritmo desacelerado fazem parte da experiência.

O próprio Turismo de Portugal apresenta esta faixa costeira como uma zona de costa preservada, com praias, paisagens naturais e pequenos paraísos entre a foz do Sado e a Zambujeira do Mar.

É precisamente essa combinação que tem colocado nomes como Comporta e Melides no mapa internacional. Durante anos, a região foi um destino sobretudo associado aos portugueses que procuravam umas férias mais tranquilas. Entretanto, o segredo começou a espalhar-se.

Melides, em particular, tem sido apontada pela imprensa internacional como um dos destinos portugueses em ascensão. A região, próxima da Comporta, tem atraído cada vez mais visitantes e investimento, mas continua a preservar uma imagem de refúgio, marcada pelas praias extensas, pela natureza e pelo ritmo mais descontraído.

Famoso, mas ainda capaz de oferecer sossego

A popularidade cresceu. A Comporta tornou-se um dos destinos mais cobiçados do verão e Melides ganhou protagonismo junto de um público nacional e internacional em busca de praias, natureza e uma versão mais sofisticada do turismo de escapadinha.

Mas basta afastar-se dos pontos mais concorridos para perceber que o Alentejo Litoral continua a ter outra cadência. A região reúne diferentes paisagens e experiências: do estuário do Sado às lagoas costeiras, passando pelas praias da Comporta, Carvalhal e Melides e, mais a sul, por Porto Covo, Vila Nova de Milfontes e pela Costa Vicentina. A Associação para o Desenvolvimento do Litoral Alentejano organiza, inclusivamente, roteiros que atravessam esta diversidade natural e cultural.

É essa variedade que permite que duas experiências aparentemente contraditórias coexistam: estar num dos destinos mais desejados de Portugal e, ao mesmo tempo, encontrar um lugar onde é possível desligar.