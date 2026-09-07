De 200€ para 102€: este aspirador sem fios une design e potência

Este artigo pode conter links afiliados*

Até pode ter um aspirador caríssimo na despensa, mas o dia-a-dia faz-se com este rival da Dyson “low cost”

Nem sempre é preciso pagar o preço de uma marca de referência para ter um aspirador sem fios com boa potência e um design cuidado. É essa a proposta deste aspirador da MONSGA, que combina uma estética elegante, em tons dourados, com uma ficha técnica que não fica atrás de modelos bem mais caros. Atualmente com 49% de desconto, o preço caiu dos 199,99€ para 101,65€.

Adquira aqui o aspirador MONSGA por 101,65€

Potência de sucção equiparável a marcas de topo

O ponto mais forte deste aparelho é a potência: o motor sem escovas atinge uma sucção de até 45.000 Pa no modo tapetes, um valor bastante elevado para a categoria. Uma utilizadora conta que está muito satisfeita com a potência de sucção, destacando que recolhe sem problemas o pó, o pelo do cão e a sujidade do chão. Outro comprador reforça esta ideia, referindo que o poder de sucção é potente e que consegue apanhar todo o pelo do animal sem dificuldade.

Leve o suficiente para usar em toda a casa

Apesar da potência, vários utilizadores destacam a leveza do aparelho como um dos seus pontos fortes. Uma compradora descreve-o como muito prático e confortável, sem pesar nada, com uma bateria que dura o suficiente e um filtro que se nota que funciona bem, já que não sai pó ao esvaziar o depósito. Outro utilizador confirma que a bateria dura bastante tempo e que é fácil limpar tanto o filtro como o depósito.

Também funciona como aspirador de mão

Além do modo vertical, este aspirador pode ser transformado num aspirador de mão, ideal para o interior do carro, escadas ou superfícies mais altas. Uma utilizadora refere que mudou por completo a forma como via a limpeza em casa, elogiando a comodidade de não depender de tomadas e o design ergonómico. Outro comprador destaca que o usa tanto em casa como no carro, sublinhando que aspiradores pequenos costumam perder eficácia com o tempo, algo que não sente acontecer com este modelo, que aspira o carro uma vez por semana e fica sempre impecável.

Luz LED e ecrã inteligente

O aspirador conta ainda com uma luz LED verde que revela partículas de pó invisíveis a olho nu, útil para zonas mais escuras como debaixo de sofás e camas, e com um ecrã tátil que permite ajustar a intensidade de limpeza e acompanhar em tempo real o nível de bateria e de sucção. O tubo telescópico ajustável e a base de carregamento de parede completam um conjunto pensado para facilitar a arrumação e o dia a dia.

Adquira aqui o aspirador MONSGA por 101,65€

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.