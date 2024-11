O robô quatro vezes mais barato do que a Bimby regressou ao Lidl. E com desconto de 150 euros

O Monsieur Cuisine Smart, o robot de cozinha mais avançado do Lidl, está de volta às lojas de norte a sul do país a partir desta quinta-feira, 28 de novembro, agora com um desconto de 150 euros. Disponível por 349 euros, é um dos robôs preferidos dos consumidores (atenção, porque desaparece rapidamente das prateleiras!) e combina tecnologia de ponta, versatilidade e simplicidade.

Com um design compacto e funcional, este 'primo' da Bimby ecrã tátil a cores de 8 polegadas – um dos maiores do mercado. A sua pega ergonómica permite manusear o copo com apenas uma mão, enquanto o motor de alta potência, com 1000 W, é capaz de amassar mais de 1 kg de farinha e trabalhar até 12 horas consecutivas.

O robot vem pré-instalado com mais de 600 receitas em português e oferece a possibilidade de adicionar novas através da aplicação ou do site oficial. Inclui ainda um sistema de comando por voz compatível com o Google Assistant e um temporizador ajustável até 99 minutos, ideal para cozinhar com precisão e conveniência.

Para facilitar ainda mais o dia a dia, a aplicação do Monsieur Cuisine permite criar listas de receitas personalizadas organizadas por ocasião, tipo ou ingredientes. Os utilizadores podem ainda guardar favoritos, ordená-los por classificação, nome ou data e planear refeições com a criação automática de listas de compras detalhadas. Esta integração entre o robot, a app e o site torna a experiência de utilização intuitiva e totalmente adaptada às preferências de cada família.

Uma das novidades desta versão é o acessório complementar – a tábua deslizante – que facilita a movimentação do robot durante a utilização, disponível por 16,99 euros.