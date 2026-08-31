Ainda há tempo e calor para ir à “Disneyland portuguesa”. Há piscinas e carrosséis para experimentar

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As férias estão a chegar ao fim, mas o verão ainda não acabou e há um parque temático no norte de Portugal que promete prolongar os dias de diversão. A Magikland, em Penafiel, está de portas abertas para os últimos dias da temporada, com piscinas, escorregas, carrosséis e atrações para toda a família.

Conhecida como uma espécie de “Disneyland portuguesa”, a Magikland ocupa uma área de cerca de sete hectares e reúne diferentes diversões num só espaço. E, com as temperaturas ainda a convidarem a mergulhos, as piscinas são uma das opções para quem quiser aproveitar os últimos dias de calor.

A própria Magikland deixou o convite nas redes sociais: “As férias estão a terminar e o regresso às aulas está mesmo a chegar”, mas ainda há tempo para “aproveitar o verão”. O parque estará aberto de 29 de agosto a 6 de setembro e volta a funcionar no fim de semana de 12 e 13 de setembro.

Um parque para todas as idades

A Magikland está dividida em seis zonas temáticas, com atrações pensadas para diferentes idades e níveis de adrenalina.

Na zona de África, os visitantes podem experimentar os pequenos carros de Dakar, os aviões de carrossel e os carrinhos de choque da Sanzala. Já no Mundo da Confusão, há um comboio, um elefante voador e carrosséis com duendes.

A Aldeia Medieval leva os visitantes até à roda gigante, que permite ver o parque de outra perspetiva, e inclui ainda o Castelo Fantasma.

Para quem procura emoções mais fortes, é no Far-West que estão algumas das atrações mais indicadas. Há uma montanha-russa e um carrossel com água, que permite juntar a diversão a um momento de refresco.

No Refúgio dos Piratas, o destaque vai para um grande barco rodeado pelas lagoas. E, entre uma atração e outra, há ainda vários espaços verdes onde é possível fazer uma pausa.

Piscinas para aproveitar os últimos dias de calor

Se os carrosséis e montanhas-russas não forem suficientes, a Magikland também tem uma vertente aquática.

O parque conta com piscinas e escorregas, que ganham especial protagonismo nos dias quentes. É, por isso, possível alternar entre as atrações e os mergulhos ao longo do dia, sem necessidade de sair do recinto.

Para completar o passeio, existem ainda bares e um restaurante self-service, permitindo fazer uma pausa para comer sem abandonar o parque.

Quanto custam os bilhetes?

Os preços variam consoante a altura da temporada. Entre 1 e 13 de setembro, a tarifa individual é de:

Até aos 2 anos: entrada gratuita;

Dos 3 aos 12 anos: 14,50 euros;

Dos 13 aos 64 anos: 23 euros;

Dos 65 aos 75 anos: 17,50 euros;

Mais de 76 anos: entrada gratuita.

A entrada é, assim, gratuita para os mais pequenos até aos dois anos e para os chamados “Super Sénior”, com mais de 76 anos.

Como o parque tem uma época de funcionamento limitada, é aconselhável consultar previamente as datas e horários de abertura antes da visita. A compra antecipada dos bilhetes online também é recomendada pela Magikland.