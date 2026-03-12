Facebook Instagram
Esqueça a velha esfregona suja: as casas modernas já só têm mopa a vapor

O vapor quente solta a sujidade e higieniza as superfícies sem recorrer a detergentes agressivos
IOL
Há 38 min
Depiladora que não causa dor e que se vende aos milhares na TV já está disponível online

Este artigo pode conter links afiliados*

Durante décadas, limpar o chão de casa significava a mesma rotina: balde, água suja e uma esfregona que, muitas vezes, acabava por espalhar a sujidade em vez de a remover. Mas as soluções de limpeza doméstica evoluíram: e hoje há cada vez mais pessoas a trocar a tradicional esfregona por equipamentos a vapor, que prometem uma limpeza mais profunda e higiénica.

Um dos exemplos desta nova geração de aparelhos é a Kärcher SC 2 Upright EasyFix, uma mopa a vapor concebida para limpar pavimentos duros selados, como azulejo, pedra ou parquet. A ideia é simples: usar vapor quente para soltar a sujidade e higienizar as superfícies sem recorrer a detergentes agressivos.

Na prática, o vapor libertado pelo equipamento consegue eliminar até 99,999% dos vírus e 99,9% das bactérias presentes nas superfícies tratadas, segundo a marca, tornando-o particularmente interessante para quem procura uma limpeza mais profunda no dia a dia.

Limpeza profunda sem baldes nem detergentes

Ao contrário da esfregona tradicional, esta mopa funciona com um sistema de vapor contínuo. Basta encher o reservatório de água, ligar o equipamento e esperar que aqueça. A partir daí, o vapor faz o trabalho de soltar gordura, pó e resíduos acumulados no chão.

Com 1600 W de potência, o aparelho gera vapor suficiente para tratar diferentes tipos de pavimento sem os danificar. A intensidade pode ser ajustada através de duas posições pré-definidas, o que permite adaptar a limpeza à superfície — por exemplo, madeira selada ou pisos mais resistentes.

O design vertical aproxima-se do formato de um aspirador, tornando o manuseamento mais intuitivo e menos cansativo do que trabalhar com baldes e esfregonas tradicionais.

Pensada para o dia a dia

A Kärcher apostou numa utilização simples e prática. O equipamento inclui um interruptor de ligar e desligar acessível no corpo da mopa, evitando complicações durante a limpeza.

Outro detalhe importante é o bloqueio para crianças, que impede a libertação acidental de vapor — uma funcionalidade relevante numa casa com crianças.

O cabo de alimentação de cinco metros permite circular por várias divisões sem mudar constantemente de tomada, algo que facilita a limpeza de espaços maiores.

Visualmente, o equipamento segue uma estética minimalista: acabamento branco com detalhes em preto, alinhado com o design moderno de muitos eletrodomésticos atuais.

Uma alternativa cada vez mais comum

Nos últimos anos, as mopas a vapor ganharam popularidade precisamente por simplificarem uma das tarefas domésticas mais repetitivas. Em vez de água suja e detergentes, utilizam apenas vapor para remover sujidade e higienizar o chão.

Para quem procura uma solução prática para manter pavimentos duros limpos e desinfetados, equipamentos como a SC 2 Upright EasyFix representam uma evolução natural da limpeza doméstica — mais rápida, mais higiénica e, para muitos, também mais cómoda.

Características principais

  • Potência: 1600 W

  • Regulação de vapor: 2 níveis

  • Comprimento do cabo: 5 metros

  • Voltagem: 220–240 V

  • Sistema de segurança: bloqueio para crianças

  • Interruptor liga/desliga integrado

  • Cor: preto e branco

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

