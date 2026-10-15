Ficou conhecida nos Morangos com Açúcar, mas desapareceu da televisão. Hoje vive um romance discreto com um craque da Seleção Nacional e já têm uma filha

Tornou-se conhecida do público ainda adolescente, ao lado da irmã gémea, numa das séries juvenis mais populares da televisão portuguesa. Hoje, está afastada da representação, dedica-se a outros projetos e construiu uma família com um internacional português.

Há rostos que continuam na memória de quem cresceu a ver televisão portuguesa. Raquel Jacob é um deles. A atriz ganhou notoriedade com a participação em Morangos com Açúcar, ao lado da irmã gémea, Catarina Jacob, mas o percurso que se seguiu levou-a para longe dos estúdios de gravação. Atualmente, a atriz é também modelo e criadora de conteúdos digitais, e partilha nas redes sociais momentos da sua vida familiar com o marido, o guarda-redes José Sá, e a filha de ambos, Maria Leonor.

Foi nos Morangos com Açúcar que conquistou o público

Raquel Jacob começou o percurso na representação ainda adolescente. Em 2007, integrou, com a irmã gémea, a quarta temporada de Morangos com Açúcar, a série juvenil da TVI que marcou uma geração. Raquel interpretou Mafalda Guedes, enquanto Catarina deu vida a Laura Guedes.

As duas irmãs mudaram-se do Porto para Lisboa para abraçar esta oportunidade profissional, numa fase em que a representação era uma novidade para ambas. A participação na série abriu-lhes as portas do meio televisivo e tornou-as conhecidas do público.

Depois dessa experiência, Raquel continuou ligada ao mundo do entretenimento, com participações em projetos de televisão e cinema. Entre os trabalhos associados ao seu percurso encontram-se O Pátio das Cantigas - A Série, Refrigerantes e Canções de Amor e Sim, Chef!.

Com o passar dos anos, porém, a representação deixou de ocupar o centro da sua vida profissional. A modelo passou a dedicar-se a outros projetos e à criação de conteúdos digitais, mantendo uma presença nas redes sociais.

Uma história de amor que começou de forma inesperada

Foi através das redes sociais que Raquel Jacob e José Sá se conheceram. Na altura, o futebolista representava o FC Porto, e os dois tinham amigos em comum e viviam perto um do outro, sem nunca se terem cruzado.

Numa entrevista ao programa Júlia, da SIC, em novembro de 2022, Raquel contou que não estava à procura de uma relação quando conheceu o guarda-redes. O sentido de humor e a humildade do jogador acabaram por conquistá-la.

A relação implicou mudanças importantes na vida da antiga atriz. À medida que a carreira de José Sá avançava no futebol internacional, Raquel acompanhou o companheiro e teve de se adaptar a uma realidade longe do país e dos projetos profissionais que conhecia.

Na mesma entrevista, reconheceu que adorava representar e que deixar esse sonho para trás não foi uma decisão emocionalmente simples. Explicou, contudo, que fez essa escolha para apostar noutro projeto de vida: a família que estava a construir com o futebolista.

A maternidade mudou a vida do casal

Em março de 2018, Raquel Jacob e José Sá foram pais pela primeira vez. A filha, Maria Leonor, nasceu no Porto, numa fase em que o guarda-redes representava o FC Porto.

Desde então, a família tem acompanhado as diferentes etapas da carreira do futebolista, incluindo as mudanças associadas à sua passagem por clubes estrangeiros. A vida longe de Portugal trouxe novos desafios à organização familiar, numa profissão marcada por viagens, treinos e compromissos competitivos.

Raquel tem falado publicamente sobre a importância da família e sobre as opções que fez para acompanhar o percurso do companheiro. José Sá, por seu lado, também já expressou a admiração que sente pela mulher. Numa mensagem divulgada durante a participação de Raquel no programa Júlia, o guarda-redes descreveu-a como o seu “suporte e pilar”.

Casaram-se pelo civil em 2022, mas a grande festa chegou em 2025

A história do casal teve mais do que um momento especial. José Sá pediu Raquel Jacob em casamento em 2021, durante a celebração do aniversário da atriz. No ano seguinte, os dois formalizaram a união pelo registo civil, numa decisão relacionada com questões burocráticas e com a residência de Raquel no Reino Unido.

A cerimónia com festa só chegou a 27 de junho de 2025, precisamente no dia em que Raquel completou 35 anos. O casamento realizou-se no Palácio da Dona Chica, em Braga, e reuniu familiares e amigos.

A antiga atriz partilhou nas redes sociais imagens do dia, que ficou marcado por uma cerimónia elegante, um vestido com brilho e uma coroa. Houve ainda um segundo vestido, de cor preta, e um momento musical protagonizado pelo próprio noivo, que cantou com Nininho Vaz Maia.

Na publicação em que assinalou a data, Raquel celebrou o amor e a vida, descrevendo o dia como uma ocasião especial para dizer “sim” ao amor da sua vida.

Uma vida longe dos ecrãs, mas próxima dos seguidores

Apesar de estar afastada da representação, Raquel Jacob continua a despertar curiosidade junto de quem a conheceu nos Morangos com Açúcar. A sua presença nas redes sociais permite-lhe manter o contacto com o público, através de fotografias, conteúdos de moda e momentos da vida quotidiana.

A antiga atriz tem também falado sobre temas ligados à carreira, à maternidade e à vida familiar. Numa conversa pública em 2022, explicou que a mudança de percurso profissional envolveu escolhas difíceis, mas que a família passou a ocupar um lugar central nas suas prioridades.

A sua história é, por isso, também a de uma mulher que começou a carreira muito jovem, conheceu a exposição mediática através da ficção televisiva e acabou por seguir um caminho diferente daquele que inicialmente imaginava.

Hoje, Raquel Jacob divide a vida entre os seus projetos pessoais, a maternidade e o apoio à carreira internacional de José Sá. Um percurso que mostra como a vida pode mudar bastante desde os primeiros passos dados diante das câmaras.