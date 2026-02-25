Facebook Instagram
Nem água fria, nem vinagre: é assim que deve lavar os morangos para durarem uma semana

Especialistas recomendam lavar desta forma os morangos
IOL
Hoje às 16:19
Morangos a serem lavados
Morangos a serem lavados

Foto: Freepik

A fruteira deve estar sempre recheada. Mas estas são as 5 frutas que mais nos protegem contra doenças

Estamos a entrar na temporada dos morangos e provavelmente já os deve ter visto nas prateleiras de supermercado. Esta fruta, irresistível em lanches ou sobremesas, é uma das favoritas de muitos portugueses. A primeira reação de quase todos é lavá-los com água fria antes de comer, mas nem sempre isso é suficiente. Os morangos são muito delicados, acumulam facilmente bactérias e podem estragar-se em pouco tempo.

Em declarações ao site Infobae, especialistas recomendam a técnica da termoterapia, que consiste em mergulhar os morangos em água quente, entre 43 °C e 54 °C, durante 30 segundos. Este processo elimina microrganismos como bactérias e fungos que aceleram a deterioração da fruta, mantendo-a firme e saborosa por mais tempo.

O chef Heinz Wuth, conhecido nas redes como @soycienciaycocina, explica que, depois desse 'banho', os morangos devem ser cuidadosamente escorridos e secos, seja numa centrífuga de saladas ou com papel de cozinha. Depois, basta guardá-los num recipiente ventilado no frigorífico.

Este método prova que os morangos ficam livres de bolor durante uma semana, superando a eficácia das lavagens convencionais apenas com água fria ou vinagre.

 

