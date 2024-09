É assim que deve guardar os morangos no frigorífico para não ganharem bolor

Os morangos são uma fruta muito adorada, mas mesmo quem não passa sem eles sabe o quão frágeis são. Mesmo que os guarde no frigorífico para que durem mais tempo, se não o fizer corretamente, vai acabar com a fruta podre ou com bolor. E há pouca coisa pior do que estar a contar comer algo para depois perceber que não vai ser possível.

A má notícia é que, muito provavelmente, os seus morangos ganham bolor porque não os está a guardar corretamente. a boa notícia é que é fácil guardá-los de maneira mais correta, explica o site Better Homes and Gardens.

Como guardar morangos para que durem mais tempo

O frigorífico pode parecer o sítio mais óbvio para guardar os morangos, no entanto, este aparelho acaba por fazer com que a fruta perca o sabor. Por isso, se está a planear comer os morangos num futuro próximo, deixe-os na bancada da sua cozinha no recipiente onde vieram quando os comprou.

Por outro lado, se sabe que não vai conseguir comer os morangos no dia em que os comprou, a melhor opção para que durem mais tempo é mesmo o frigorífico ou até mesmo o congelador.

Como guardar morangos no frigorífico

Sonia Gabauer, que trabalha na marca de morangos Driscoll’s, disse ao site Better Homes and Gardens que há alguns passos simples a seguir para garantir que os morangos durem mais tempo, acrescentando que se armazenados corretamente, este fruto aguenta fresco até cinco dias, no frigorífico. Só não se esqueça de os tirar do frigorífico e esperar que fiquem à temperatura ambiente antes de os consumir.

1. Não lave os seus morangos antes de os guardar

Os morangos não devem ser lavados antes de serem guardados no frigorífico pois é a humidade que faz com que fiquem moles e com bolor. como tal, mantenha a fruta seca e num recipiente fechado.

2. Não corte os morangos antes de os armazenar

Cortar os morangos antes de os guardar no frigorífico pode parecer uma boa ideia, já que depois é só tirar para comer. No entanto, isto fará com que se estraguem mais depressa. Idealmente, deve manter as folhinhas no topo.

Como fazer para que os morangos durem mais do que cinco dias

Se tem muitos morangos e sabe que não os vai conseguir comer em cinco dias, então o melhor que tem a fazer é congelá-los.

A melhor forma de os congelar é pô-los num tabuleiro forrado com papel vegetal e dispô-los sem sobreposição. Leve ao congelador e depois de estarem congelados, coloque num saco próprio.

Os morangos congelados ficam muito bons em smoothies, bolos ou outras sobremesas.