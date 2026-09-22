Pai declara-se culpado depois de filho de 3 anos morrer durante as férias. Brincadeira acabou mal

"Não estava bêbada": Stella, a mulher do viral "o que tem no carro", conta o que aconteceu

IA vai roubar empregos? Há mais pessoas com medo do que otimistas

"Testei lado a lado com um Dyson e este teve um desempenho superior": secador está a 30 euros

Aos 71 anos, Rita Ribeiro faz parar as redes sociais ao posar em biquíni reduzido: "Parece que tem 30"

Homem britânico declarou-se culpado pela morte do filho durante umas férias em família no Chipre. O pai diz que a queda foi um acidente e quis evitar um longo julgamento que obrigaria a família a reviver a tragédia.

Um pai britânico declarou-se culpado de negligência pela morte do filho de três anos, que caiu da janela de um hotel durante umas férias em família no Chipre.

O homem, de 37 anos, admitiu esta segunda-feira a acusação de ter causado a morte do menino através de atos negligentes e descuidados. Apesar da confissão, as circunstâncias exatas da queda continuam por esclarecer.

A família estava há poucos dias de férias na cidade de Pafos, no sudoeste do Chipre, quando a criança caiu da janela do quarto andar do hotel, em julho.

A criança estava de férias com os pais quando escorregou dos braços do pai que brincava aos aviões e caiu de uma altura de cerca de 10 metros

“Foi um acidente”, diz o advogado

Segundo a Associated Press, citada pelo Newsday, o homem decidiu assumir a culpa sobretudo para evitar um julgamento prolongado e poupar a família a ter de reviver a morte da criança através da apresentação detalhada das provas em tribunal.

O homem tem ainda uma filha de cinco anos e a mulher permanece no Reino Unido. O tribunal tinha permitido anteriormente que viajasse ao país para assistir ao funeral do filho.