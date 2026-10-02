"Não me largaram a mão": Rosto da TVI recorda morte do pai e declara-se a pessoas especiais (e bem conhecidas) que o 'salvaram'

Pedro Crispim fez uma declaração pública de amizade a um grupo muito especial de pessoas que, segundo o próprio, esteve ao seu lado durante um dos períodos mais difíceis da sua vida: a morte do pai.

O stylist e comentador da TVI partilhou nas redes sociais vários registos de um jantar que organizou em casa com um grupo de amigos muito próximo. Entre fotografias e vídeos, mostrou momentos de cumplicidade com algumas caras conhecidas do público português e explicou a história por trás daquele grupo.

“‘Jantar do Crispim’ é o nome do nosso grupo de WhatsApp”, começou por revelar.

“Estes não me largaram a mão até hoje”

Mas o nome esconde uma história com uma carga emocional muito maior. Pedro Crispim conta que aquele grupo nasceu precisamente na altura em que perdeu o pai, num dos períodos que descreve como mais complicados da sua vida.

“De um jantar de amigos num dos momentos mais complicados da minha vida, altura onde perdi o meu pai… estes não me largaram a mão até hoje”, escreveu.

A frase resume a importância que estas amizades têm para o comentador, que fez questão de assinalar publicamente a presença destas pessoas na sua vida.

O grupo mantém-se unido e, apesar de os encontros acontecerem de forma ocasional, a amizade permanece. “O nome mantém-se e os elementos do grupo também”, acrescentou.

Quem são os famosos que fazem parte do “Jantar do Crispim”?

Entre os rostos que aparecem nos registos partilhados por Pedro Crispim estão algumas figuras bem conhecidas da televisão portuguesa.

Alice Alves, Mónica Jardim, Pedro Capitão, Ana Arrebentinha, Susana Pinto e Hugo Perez fazem parte deste grupo de amigos que se mantém próximo do comentador.

Na fotografia falta Tatiana Pinto, que Pedro Crispim fez questão de mencionar na publicação. “Na imagem falta a gentil @tatianappf”, explicou.

A ausência, porém, não significa que a jornalista tenha ficado de fora deste círculo de amizade.

“Se podia ser com outras pessoas? Poder podia…”

Na legenda, Pedro Crispim deixou ainda uma frase que resume o carinho que sente por este grupo. “Se podia ser com outras pessoas!? Poder podia, mas não seria a mesma coisa!”, escreveu, acompanhando as palavras com um coração branco.

A publicação acabou por ser, assim, mais do que um álbum de fotografias de um jantar.

Foi uma declaração de amizade a pessoas que, segundo Pedro Crispim, estiveram presentes quando mais precisou delas e que continuam a fazer parte da sua vida.

Anos depois daquele momento difícil, o “Jantar do Crispim” continua de pé, com o mesmo nome, praticamente os mesmos elementos e, sobretudo, a mesma amizade.