Rui Santos está de luto. O ator, que marcou uma geração ao protagonizar o inspetor Sérgio Calado em Inspetor Max, anunciou a morte do pai, aos 82 anos, através de uma publicação emotiva nas redes sociais, na qual recordou o passado difícil do progenitor, marcado pela experiência na Guerra do Ultramar e pelas sequelas que o acompanharam durante toda a vida.

«Ontem partiu o meu pai. Tinha 82 anos», começou por escrever o ator, de 49 anos, numa mensagem partilhada esta sexta-feira, 20 de novembro.

Na homenagem, Rui Santos revelou que o pai foi um homem profundamente marcado pela experiência da guerra, para onde partiu enquanto militar e de onde regressou com feridas que, segundo o filho, nunca chegaram verdadeiramente a sarar.

«Foi um homem que carregou consigo marcas de uma guerra. Foi para a Guerra do Ultramar e trouxe de lá feridas que nunca chegaram verdadeiramente a sarar», recordou.

O ator revelou ainda que o progenitor perdeu a audição e que essa condição acabou por contribuir para um maior afastamento emocional.

«De alguma forma, também se foi fechando dentro de si, tornando-se uma pessoa mais distante, mais difícil de alcançar», partilhou.

Uma realidade que Rui Santos procurou compreender melhor com o passar dos anos e que resumiu numa das frases mais marcantes da homenagem: «Há dores que não se veem e guerras que continuam muito depois de terminarem.»

Rui Santos elogia mãe pelo apoio ao pai nos últimos anos

Na mesma publicação, o ator falou também sobre os últimos tempos de vida do pai, revelando que esteve mais próximo da família para acompanhar e apoiar a mãe, que dedicou grande parte de si aos cuidados do marido.

Rui Santos não deixou passar a oportunidade de reconhecer publicamente o esforço e a dedicação da progenitora, dirigindo-lhe palavras de enorme admiração.

«Nos últimos tempos, estive mais próximo, a acompanhar e a apoiar a minha mãe, que dedicou tanto de si a cuidar dele», escreveu.

«Também ela merece o meu reconhecimento e a minha admiração, é uma guerreira, uma força da natureza», acrescentou.

O ator deixou ainda uma reflexão sobre a importância de olhar para além daquilo que conhecemos de cada pessoa, lembrando que existem histórias e sofrimentos que nem sempre são visíveis.

«Hoje fica a memória, fica a história e fica a consciência de que, por detrás de cada pessoa, existe uma vida inteira que nem sempre conseguimos compreender», refletiu.

A despedida terminou com uma mensagem dirigida ao pai, na qual Rui Santos desejou que este pudesse finalmente encontrar a tranquilidade que, na sua perspetiva, tantas vezes lhe faltou em vida.

«Descansa em paz, pai. Que finalmente encontres a paz que a vida tantas vezes te negou», escreveu.

Ator partilha fotografias de família e explica ausência do filho mais velho

A acompanhar a homenagem, Rui Santos partilhou várias fotografias de família, nas quais surge ao lado dos pais e do filho mais novo, Baltazar, de dois anos.

O filho mais velho do ator, Romeu, de 14 anos, não aparece nos registos publicados. Uma ausência que o próprio fez questão de assinalar, recorrendo a uma nota bem-humorada no final da mensagem.

«Falta o meu filho Romeu nestas fotografias por alguma razão que agora desconheço ou porque simplesmente os adolescentes não gostam de fotografias», brincou.

Apesar do apontamento descontraído, a publicação ficou marcada pela emoção e pela homenagem a um homem cuja história, como o próprio ator reconheceu, nem sempre foi fácil de compreender.

Rui Santos escolheu assim recordar o pai não apenas pela sua partida, mas também pelas marcas de uma vida que continuaram presentes muito depois do fim da guerra.