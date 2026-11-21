Estrela de fenómeno da TVI chora a morte do pai: "Carregou marcas de guerra e trouxe feridas que nunca chegaram a sarar"
O ator que marcou uma geração ao protagonizar um dos maiores fenómenos da TVI está de luto pela morte do pai. A homenagem tocante que lhe prestou está a emocionar
Rui Santos está de luto. O ator, que marcou uma geração ao protagonizar o inspetor Sérgio Calado em Inspetor Max, anunciou a morte do pai, aos 82 anos, através de uma publicação emotiva nas redes sociais, na qual recordou o passado difícil do progenitor, marcado pela experiência na Guerra do Ultramar e pelas sequelas que o acompanharam durante toda a vida.
«Ontem partiu o meu pai. Tinha 82 anos», começou por escrever o ator, de 49 anos, numa mensagem partilhada esta sexta-feira, 20 de novembro.
Na homenagem, Rui Santos revelou que o pai foi um homem profundamente marcado pela experiência da guerra, para onde partiu enquanto militar e de onde regressou com feridas que, segundo o filho, nunca chegaram verdadeiramente a sarar.
«Foi um homem que carregou consigo marcas de uma guerra. Foi para a Guerra do Ultramar e trouxe de lá feridas que nunca chegaram verdadeiramente a sarar», recordou.
O ator revelou ainda que o progenitor perdeu a audição e que essa condição acabou por contribuir para um maior afastamento emocional.
«De alguma forma, também se foi fechando dentro de si, tornando-se uma pessoa mais distante, mais difícil de alcançar», partilhou.
Uma realidade que Rui Santos procurou compreender melhor com o passar dos anos e que resumiu numa das frases mais marcantes da homenagem: «Há dores que não se veem e guerras que continuam muito depois de terminarem.»
Rui Santos elogia mãe pelo apoio ao pai nos últimos anos
Na mesma publicação, o ator falou também sobre os últimos tempos de vida do pai, revelando que esteve mais próximo da família para acompanhar e apoiar a mãe, que dedicou grande parte de si aos cuidados do marido.
Rui Santos não deixou passar a oportunidade de reconhecer publicamente o esforço e a dedicação da progenitora, dirigindo-lhe palavras de enorme admiração.
«Nos últimos tempos, estive mais próximo, a acompanhar e a apoiar a minha mãe, que dedicou tanto de si a cuidar dele», escreveu.
«Também ela merece o meu reconhecimento e a minha admiração, é uma guerreira, uma força da natureza», acrescentou.
O ator deixou ainda uma reflexão sobre a importância de olhar para além daquilo que conhecemos de cada pessoa, lembrando que existem histórias e sofrimentos que nem sempre são visíveis.
«Hoje fica a memória, fica a história e fica a consciência de que, por detrás de cada pessoa, existe uma vida inteira que nem sempre conseguimos compreender», refletiu.
A despedida terminou com uma mensagem dirigida ao pai, na qual Rui Santos desejou que este pudesse finalmente encontrar a tranquilidade que, na sua perspetiva, tantas vezes lhe faltou em vida.
«Descansa em paz, pai. Que finalmente encontres a paz que a vida tantas vezes te negou», escreveu.
Ator partilha fotografias de família e explica ausência do filho mais velho
A acompanhar a homenagem, Rui Santos partilhou várias fotografias de família, nas quais surge ao lado dos pais e do filho mais novo, Baltazar, de dois anos.
O filho mais velho do ator, Romeu, de 14 anos, não aparece nos registos publicados. Uma ausência que o próprio fez questão de assinalar, recorrendo a uma nota bem-humorada no final da mensagem.
«Falta o meu filho Romeu nestas fotografias por alguma razão que agora desconheço ou porque simplesmente os adolescentes não gostam de fotografias», brincou.
Apesar do apontamento descontraído, a publicação ficou marcada pela emoção e pela homenagem a um homem cuja história, como o próprio ator reconheceu, nem sempre foi fácil de compreender.
Rui Santos escolheu assim recordar o pai não apenas pela sua partida, mas também pelas marcas de uma vida que continuaram presentes muito depois do fim da guerra.