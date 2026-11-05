Jovem futebolista encontrado morto na berma da autoestrada. Tinha 24 anos

A celebração de uma conquista desportiva deu lugar a uma tragédia em poucas horas. Bruno Ponti, jovem futebolista argentino de 24 anos, morreu na sequência de um acidente de viação, na madrugada de segunda-feira, 2 de novembro, depois de ter ajudado a sua equipa a conquistar um importante título.

O jogador representava o Club Atlético Chañarense, que se sagrou campeão da Liga Interprovincial no domingo, após vencer o Independiente no desempate por grandes penalidades. Horas depois de festejar a conquista com os colegas, familiares e adeptos, o jovem perdeu a vida num acidente rodoviário.

Segundo a imprensa argentina, o acidente aconteceu por volta das 4h30, na estrada provincial 93, no sul da província de Santa Fé, no troço entre Chañar Ladeado e Berabevú.

Bruno Ponti seguia sozinho ao volante de um Chevrolet Corsa quando, por motivos ainda desconhecidos, o automóvel saiu da faixa de rodagem e capotou. As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pelas autoridades.

Quando as equipas de socorro e as autoridades chegaram ao local, encontraram o futebolista fora do veículo, na berma da estrada. O jovem morreu no local.

Bruno Ponti tinha acabado de conquistar um título com a equipa

A morte do futebolista ganha um significado ainda mais doloroso por ter acontecido poucas horas depois de um dos momentos mais felizes da sua carreira.

Bruno Ponti fazia parte do plantel do Club Atlético Chañarense que conquistou a Liga Interprovincial, uma competição do futebol regional argentino. A equipa venceu o Independiente, o seu rival local, numa decisão que teve de ser resolvida através da marcação de grandes penalidades.

Depois da vitória, o jovem partilhou nas redes sociais fotografias e vídeos das comemorações, ao lado dos companheiros de equipa, familiares e adeptos.

O ambiente de festa vivido no domingo transformou-se, poucas horas depois, em tristeza e consternação na comunidade de Chañar Ladeado.

Acidente está a ser investigado pelas autoridades

O acidente ocorreu na estrada provincial 93, numa zona situada entre Chañar Ladeado e Berabevú, na província argentina de Santa Fé.

De acordo com os primeiros relatos divulgados pela imprensa local, Bruno Ponti era o único ocupante do Chevrolet Corsa. O veículo despistou-se e capotou, embora ainda não sejam conhecidas as causas que levaram à perda de controlo da viatura.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Berabevú e elementos da polícia, que desenvolveram os trabalhos de assistência e as diligências necessárias para apurar as circunstâncias do acidente.

A morte do jovem futebolista deixou em choque o clube, os adeptos e a comunidade local, que tinham celebrado a conquista do campeonato poucas horas antes.

A alegria de uma vitória histórica deu assim lugar a uma despedida inesperada de um dos jogadores que fizeram parte da equipa campeã.