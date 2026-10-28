Enfermeira de 29 anos morreu depois de ter almoçado com o marido em Leiria. Tinham casado há 11 dias

Amanda Marinho Nascimento era enfermeira e tinha-se casado apenas 11 dias antes. A jovem brasileira sentiu-se mal durante uma viagem a Portugal, foi assistida em Leiria e transferida para o Hospital Universitário de Coimbra, onde morreu. A família aguardava a conclusão dos procedimentos médico-legais para levar o corpo de volta ao Brasil.

Uma viagem que assinalava o início de uma nova etapa a dois terminou numa tragédia. Amanda Marinho Nascimento, uma enfermeira brasileira de 29 anos, morreu em Portugal durante a lua de mel, depois de ter sofrido uma alegada reação alérgica na sequência de uma refeição com frutos do mar.

A jovem, natural do Distrito Federal, no Brasil, sentiu-se mal a 21 de outubro, quando estava em Leiria com o marido, Tiago Nascimento. Depois de receber os primeiros socorros, foi transportada para uma unidade hospitalar naquela cidade e, devido à gravidade do quadro clínico, transferida para o Hospital Universitário de Coimbra, onde acabou por morrer.

A informação foi avançada por vários órgãos de comunicação social brasileiros e portugueses, entre os quais o portal Metrópoles e o Diário de Coimbra.

Sentiu-se mal depois de uma refeição em Leiria

Segundo o relato do marido ao Metrópoles, Amanda começou a apresentar sintomas cerca de duas horas depois do almoço. O casal tinha saído para passear quando a jovem começou a sentir-se mal.

Os relatos publicados sobre a refeição não são inteiramente coincidentes: algumas notícias referem camarão, enquanto outras indicam que Amanda terá comido lulas panadas, acreditando que estava a consumir peixe. A jovem sabia que era alérgica a camarão, mas, segundo a informação divulgada pelo Diário de Coimbra, desconhecia uma possível alergia às lulas.

De acordo com os relatos da família, os primeiros sinais incluíram desconforto na garganta, seguindo-se dificuldades respiratórias e outros sintomas. O quadro terá evoluído para uma crise de asma e uma paragem cardiorrespiratória.

Amanda recebeu assistência de emergência em Leiria, mas acabou por ser transferida para o Hospital Universitário de Coimbra. Apesar dos cuidados médicos prestados, não resistiu.

À data das últimas notícias consultadas, a causa exata da morte aguardava confirmação médico-legal. A autópsia estava prevista para 26 de outubro, mas, no dia 27, a família continuava à espera da conclusão dos procedimentos necessários à libertação do corpo.

Casamento tinha acontecido apenas 11 dias antes

Amanda e Tiago Nascimento tinham-se casado a 10 de outubro. O casal encontrava-se em viagem de lua de mel, que incluía passagens por diferentes destinos europeus, entre os quais Roma e Portugal.

A morte da jovem, a 21 de outubro, aconteceu apenas 11 dias depois do casamento, quando os dois ainda celebravam o início da vida em comum.

O regresso ao Brasil estava previsto para 23 de outubro. Em vez de regressar a casa com a mulher, Tiago teve de enfrentar os procedimentos necessários para transportar o corpo de Amanda para o país de origem.

Em declarações reproduzidas pelo Metrópoles, o marido recordou a jovem como uma mulher doce, humilde e sempre preocupada com os outros. Destacou também a dedicação à enfermagem e o gosto que tinha por viajar.

Família aguardava a libertação do corpo para o traslado

Além da perda inesperada, a família teve de lidar com as dificuldades logísticas e financeiras associadas à morte de uma cidadã brasileira no estrangeiro.

Segundo a imprensa brasileira, foram organizados pedidos de ajuda para suportar os custos do traslado do corpo para o Brasil e as despesas relacionadas com o funeral. A família conseguiu reunir o montante necessário, mas continuava a aguardar a conclusão dos procedimentos médico-legais e a documentação indispensável para avançar com o transporte.

O caso foi também assinalado pelo Hospital Mantevida, no Distrito Federal, onde Amanda trabalhava como enfermeira numa unidade de cuidados intensivos desde maio de 2025. Numa nota de pesar, a instituição destacou o compromisso e a humanidade com que a profissional cuidava dos doentes e das respetivas famílias.

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal manifestou igualmente solidariedade para com os familiares, amigos e colegas da jovem. A morte de Amanda deixou em choque quem a conhecia e acompanha agora a espera da família para que a jovem possa regressar ao Brasil. Uma viagem pensada para celebrar o casamento terminou de forma inesperada, deixando o marido e os familiares perante uma perda difícil de compreender.